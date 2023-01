Cosa fare (anche gratis) a Milano nel weekend dell'Epifania: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano nel weekend dell’Epifania?

Grandi spettacoli teatrali e luci colorate animano questi primi giorni di gennaio, illuminando con gli ultimi appuntamenti delle festività il week-end dell’Epifania.

Al Piccolo Teatro Grassi arriva la magia dello Schiaccianoci in un imperdibile spettacolo di marionette con la storica Compagnia Carlo Colla & Figli (venerdì). Lo spettacolo si ispira alla concezione ballettistica di Jean Georges Noverre, utilizzando la forma della pantomima, del gesto e dell’azione coreografica come linguaggio narrativo ed espressivo.

Al Piccolo Teatro Claudio Bisio porta in scena La mia vita raccontata male, un po’ romanzo di formazione, un po’ biografia divertita e pensosa, un po’ catalogo degli inciampi e dell’allegria del vivere (tutto il week-end).

Gli amanti delle luci, infine, non possono perdersi gli ultimi giorni della meraviglia della Casa di Babbo Natale a Melegnano, illuminata da quasi mezzo milione di LED e pronta a far sognare le famiglie grazie ai bellissimi giochi di luce sul tetto e nel giardino (sabato e domenica).

Mercatini e Villaggi di Natale

Ultimo week-end anche per scoprire le luci e gli alberi di Natale che hanno reso unici i numerosi villaggi in città: il Villaggio della Disney a CityLife, che accoglie bambini e adulti che potranno vivere momenti di gioia e condivisione in compagnia delle storie e dei personaggi Disney, Pixar e Marvel (tutto il week-end).

Ancora: ultimo week-end per scoprire il Villaggio di Natale in Stazione Centrale, il più grande percorso ghiacciato mai allestito in città con ben 1.500 mq di scenografia (tutto il week-end).

Ai Giardini Indro Montanelli, nel cuore di Porta Venezia, ultimissimi giorni per salutare il Villaggio delle Meraviglie, che accoglie le famiglie con tantissime attrazioni: dall’albero di Natale alla fattoria degli Elfi, fino alla magica giostra Fiocco di Neve, pronta a far divertire adulti e bambini (tutto il week-end).

Ultimo appuntamento, infine, anche per i mercatini di Natale in Piazza Duomo, che accolgono visitatori e famiglie con ben 78 baite in legno, e per il Villaggio di Natale ai Bagni Misteriosi con spettacoli, animazioni e mercatini di Natale (entrambi tutto il week-end).

Gratis

Tra gli appuntamenti gratuiti del fine settimana dell’Epifania, la mostra di Carla De Bernardi, dedicata a musicisti, artisti e scrittori della Milano degli anni ’80 (tutto il week-end).

Mostre

Tra le mostre imperdibili di questo week-end, quella di Zerocalcare, il grande talento del fumetto italiano, alla Fabbrica del Vapore. Ad accogliere il pubblico, oltre 500 tavole originali, video, bozzetti, illustrazioni e un’installazione che raccontano la politica e le storie di resistenza collettiva (venerdì e sabato).

Al Mudec continua l’esibizione con le fotografie dei reportage di Rober Capa, uno dei più grandi maestri del Novecento (venerdì e sabato).

Ultimi giorni per ammirare ancora delle fotografie, questa volta della celebre Maria Mulas a Palazzo Reale, con reportage, lavori di ricerca e un numero imponente di ritratti – oltre 500 – di personaggi di primo piano delle arti e della cultura (tutto il week-end).

Al PAC, la mostra Japan. Body_Perform_Live a cura di Shihoko Iida e Diego Sileo, propone diverse forme d'arte contemporanea provenienti dal Giappone dopo il 2000, concentrandosi in particolare sulle tendenze che coinvolgono i corpi degli artisti, tra azioni e dinamiche performative (tutto il week-end).

Alle Gallerie d’Italia, invece, una mostra che indaga il ruolo che molti banchieri ebbero rispetto all'arte nel Rinascimento e per tutta l’età moderna (tutto il week-end).

Body Worlds, la mostra con i corpi umani conservati con la tecnica della plastinazione, prosegue invece nella scenica cornice della Galleria dei Mosaici in Stazione Centrale (tutto il week-end).

Alla Fabbrica del Vapore prosegue l’esibizione di Andy Warhol, con oltre trecento opere del grandissimo artista e la possibilità di avere alcuni biglietti scontati (tutto il week-end).

A Palazzo Reale la mostra dedicata a Max Ernst presenta oltre 400 sono opere tra dipinti, sculture, disegni, collages, gioielli e libri illustrati provenienti da musei, fondazioni e collezioni private, mentre quella dedicata al grande fotografo di moda Richard Avedon è un vero viaggio tra i lavori di uno dei maestri della fotografia del Novecento (tutto il week-end).

Cinema e teatro

Tra gli spettacoli teatrali in scena questo fine settimana, ultimi giorni per assistere a Napoletano? E famme ‘na pizza di e con Vincenzo Salemme al Teatro Manzoni (tutto il week-end). L'opera nasce dall’omonimo libro dell’attore, recentemente pubblicato.

Ultimi giorni anche per emozionarsi al Teatro Nazionale CheBanca! con il musical di Sister Act, una storia unica di riscatto, fratellanza, onestà ed inclusione (venerdì e sabato).

Bambini

Tra i numerosi appuntamenti per bambini durante questo speciale weekend dell’Epifania, ultimo week-end al Centro di Arese per ammirare le magiche casette in legno e uno speciale trenino su rotaia (tutto il week-end).

Ultimi giorni anche per vivere l’emozione di Jurassic Expo in Tour, una mostra itinerante tra dinosauri fantastici e animali preistorici (tutto il week-end).

Al Museo della Scienza, infine, prosegue il Ballo del Ceppo di Harry Potter, una vera immersione nel mondo del mago più famoso al mondo, con il "valzer dei campioni", una competizione di ballo e una sfilata di moda per il miglior vestito tra gli ospiti (tutto il week-end).