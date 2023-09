Cosa fare (anche gratis) a Milano dall'8 al 10 settembre: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano dall’8 al 10 settembre?

Cibo, danza e tanta musica animano questo incredibile weekend di settembre, con numeosi eventi imperdibili da segnare in agenda.

Primo appuntamento al Coca Cola Pizza Village, nel cuore di CityLife, dove poter gustare ottime pizze insieme ai maestri pizzaioli e a tanta bella musica (tutto il week-end).

In Piazza Duomo Roberto Bolle accoglie il pubblico con OnDance, la grande festa della danza con workshop, incontri, serate danzanti, open class di classica, contemporanea, tango, swing e street dance (tutto il week-end).

Infine, gli amanti della musica non possono perdersi MiTo Settembre Musica, il grande festival diffuso in città dedicato non solo alla musica classica, ma anche a quella jazz e swing (tutto il week-end),

Concerti e serate

Tra i concerti del nuovo fine settimana, quelli di Estate al Castello, manifestazione dell’estate milanese ricca di spettacoli, incontri e musica all’aperto (tutto il week-end). Venerdì è la volta del dj Lele Sacchi, mentre domenica tocca alla grandissima Francesca Michielin.

L’evento si inserisce all’interno di Milano è viva, il grande palinsesto di iniziative culturali con moltissimi appuntamenti diffusi in tutta la città (tutto il week-end).

La musica è protagonista anche del District Festival a Legnano, tre giorni di live e di ottimo cibo da gustare all'aria aperta (tutto il week-end).

Incontri e manifestazioni

Tra le manifestazioni imperdibili in città, la grande Festa di Corsico, 10 giorni ricchi di iniziative tra balli, concerti, mostre e ottimo street (tutto il week-end).

A Parabiago arriva una speciale sagra, la Sagra di San Lorenzo, un appuntamento gastronomico unico nel suo genere con buon cibo, serate musicali e tanti eventi collaterali (tutto il week-end).

Mostre

Tra le esibizioni imperdibili in città, il fascino della foresta in Triennale, con la mostra Siamo Foresta, un dialogo artistico tra pensatori e difensori della foresta, tra artisti indigeni e non indigeni (tutto il week-end).

A Palazzo Reale proseguono la mostra fotografica di Mario Dondero, un’ampia retrospettiva di uno dei protagonisti della fotografia italiana della seconda metà del Novecento, e la mostra di Leandro Erlich, una delle maggiori figure di spicco della scena artistica internazionale, presenta tantissime installazioni e video-sculture per la prima volta riunite in una sola sede (tutto il week-end).

Da Armani Silos c’è ancora tempo per scoprire la mostra dedicata al grande pittore e fotografo Guy Bourdin (tutto il week-end).

Alla Fabbrica del Vapore è invece possibile scoprire i fenomeni artistici più interessanti dell’arte cinese contemporanea negli spazi, con biglietti scontati per i lettori di MilanoToday (tutto il week-end).

A Lampo Scalo Farini prosegue Van Gogh: The Immersive Experience, un viaggio sorprendente tra le pennellate di uno dei più grandi geni artistici del XIX° secolo, tra campi di girasoli e mandorli in fiore (tutto il week-end).

La fotografia è la protagonista di due mostre imperdibili: la mostra dedicata a Doisneau, con ben 130 scatti di uno dei fotografi più amati del Novecento, al Museo Diocesano, e quella di Sebastiao Salgado alla Fabbrica del Vapore, un racconto fotografico dedicato alle meraviglie dell’Amazzonia (entrambe tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Per gli amanti del cinema all’aperto arriva Fuoricinema, la rassegna di incontri diurni e proiezioni notturne ideata da Cristiana Capotondi e Cristiana Mainardi da Bam - Biblioteca degli Alberi (tutto il week-end).

Ultimo week-end, invece, per scoprire la ricca programmazione di Arianteo, con i migliori film degli ultimi tempi da ammirare sotto le stelle nelle bellissime cornici del Chiostro dell’Incoronata, di CityLife e della Fabbrica del Vapore (tutto il week-end).

Ancora film all’aperto, questa volta con Estate al Cinema - Arena Chiesa Rossa, la rassegna di cinema all’aperto che da giugno a settembre illumina il Municipio 5 del Comune di Milano (tutto il week-end).

Gli amanti del teatro, invece, non possono perdersi La città senza porte, il festival internazionale del Teatro Menotti con artisti di grande prestigio che si esibiranno in luoghi inconsueti tra cascine, vie e piazze tra i quartieri di Rogoredo, Corvetto e Porto di Mare (tutto il week-end).