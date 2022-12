Cosa fare (anche gratis) a Milano per il Ponte di Sant'Ambrogio

Cosa fare a Milano per il Ponte di Sant’Ambrogio?

Luci, villaggi di Natale e piste di pattinaggio promettono un lungo weekend di puro divertimento per il Ponte di Sant’Ambrogio.

Si inizia con il Villaggio di Natale in Stazione Centrale, il più grande percorso ghiacciato mai allestito in città con ben 1.500 mq di scenografia e un gigantesco albero delle meraviglie (tutto il week-end).

Nel perimetro del Castello Sforzesco tornano invece gli Oh Bej! Oh Bej!, il più tradizionale e popolare degli appuntamenti milanesi in vista del Natale, con quasi 300 bancarelle di artigianato locale, caldarroste, dolci, libri usati, quadri, fiori e giocattoli (fino a sabato).

Gli amanti delle luci non possono perdersi la meraviglia della Casa di Babbo Natale a Melegnano, illuminata da quasi mezzo milione di LED e pronta a far sognare grazie ai bellissimi giochi di luce sul tetto e nel giardino (sabato e domenica).

Il Natale arriva anche ai Bagni Misteriosi, che per l’occasione si trasformano in un elegante chalet di montagna con spettacoli, animazioni e mercatini di Natale (tutto il week-end).

Concerti e serate

Tra i concerti del Ponte dell’Immacolata, quello di Roberto Vecchioni per l’Opera San Francesco al Conservatorio Giuseppe Verdi, uno spettacolo speciale che tiene insieme musica, parola e immagine, tra echi letterari e riflessioni sui grandi temi dell’amore, del sogno, dell’esistenza, del dolore e della felicità (domenica).

Agli Arcimboldi, invece, si esibirà il grandissimo Nek, che festeggia i 30 anni di carriera in quest’unica tappa, un’occasione assolutamente da non perdere (domenica).

Al Teatro dal Verme proseguono le date di Ludovico Einaudi, che per tradizione chiude l’anno musicale con una serie di concerti consecutivi che ogni dicembre fanno registrare il tutto esaurito (tutto il week-end).

Infine, ancora un bellissimo concerto, questa volta jazz, con il mitico Paolo Fresu Trio al Teatro Gerolamo (venerdì).

Incontri e manifestazioni

Tra le manifestazioni del Ponte di Sant’Ambrogio, la Prima Diffusa, che accompagna la settimana che precede la Prima della Scala con oltre 60 appuntamenti tra concerti, performance, mostre e rassegne gratuite, tra teatri e luoghi di cultura (tutto il week-end).

Per gli amanti del panettone la tappa giusta è il festival del panettone artigianale a Palazzo Leone da Perego, a Legnano: un’occasione unica per assaggiare le creazioni dei migliori pasticcieri lombardi si (sabato e domenica).

All’Idroscalo, infine, prosegue “No limits", il circo più pericoloso del mondo. Lo spettacolo è prodotto da "Gravity", la famosa compagnia circense creatrice degli show più pericolosi ed estremi dal mondo (tutto il week-end).

Mercatini

Tra i numerosi mercatini di Natale in città, appuntamento imperdibile con ll’Artigiano in Fiera, la manifestazione più importante del periodo natalizio, che torna a Milano con ben 2.350 artigiani espositori e 84 Paesi del mondo presenti, in un vero viaggio alla scoperta delle creazioni e dei sapori locali (tutto il week-end).

Ai Giardini Indro Montanelli, nel cuore di Porta Venezia, il Villaggio delle Meraviglie accoglie le famiglie con tantissime attrazioni: dall’albero di Natale alla fattoria degli Elfi, fino alla magica giostra Fiocco di Neve, pronta a far divertire adulti e bambini (tutto il week-end).

In Piazza Duomo i mercatini di Natale con ben 78 baite in legno propongono tantissime idee regalo, tutte da scoprire (tutto il week-end).

La magia delle feste prosegue anche da Garden Steflor e accoglie i visitatori in un bellissimo spazio di oltre 2000 mq, tra luci e alberi di Natale (tutto il week-end).

Infine, il Natale arriva anche a Villa Arconati, tra luci, decorazioni artigianali realizzate a mano, alberi di Natale e attività per grandi e piccini (tutto il week-end).

Mostre

Tra le mostre imperdibili del nuovo fine settimana, le fotografie dei reportage di Rober Capa, uno dei più grandi maestri del Novecento, al Mudec (tutto il week-end).

Ancora fotografie, questa volta della celebre Maria Mulas a Palazzo Reale, con reportage, lavori di ricerca e un numero imponente di ritratti – oltre 500 – di personaggi di primo piano delle arti e della cultura (tutto il week-end).

Al PAC, la mostra Japan. Body_Perform_Live a cura di Shihoko Iida e Diego Sileo, propone diverse forme d'arte contemporanea provenienti dal Giappone dopo il 2000, concentrandosi in particolare sulle tendenze che coinvolgono i corpi degli artisti, tra azioni e dinamiche performative (tutto il week-end).

Alle Gallerie d’Italia, invece, una mostra che indaga il ruolo che molti banchieri ebbero rispetto all'arte nel Rinascimento e per tutta l’età moderna (tutto il week-end).

Body Worlds, la mostra con i corpi umani conservati con la tecnica della plastinazione, prosegue invece nella scenica cornice della Galleria dei Mosaici in Stazione Centrale (tutto il week-end).

Alla Fabbrica del Vapore prosegue l’esibizione di Andy Warhol, con oltre trecento opere del grandissimo artista e la possibilità di avere alcuni biglietti scontati (tutto il week-end).

A Palazzo Reale la mostra dedicata a Max Ernst presenta oltre 400 sono opere tra dipinti, sculture, disegni, collages, gioielli e libri illustrati provenienti da musei, fondazioni e collezioni private, mentre quella dedicata al grande fotografo di moda Richard Avedon è un vero viaggio tra i lavori di uno dei maestri della fotografia del Novecento (entrambe tutto il week-end).

Cinema e teatro

Tra gli spettacoli teatrali in scena questo fine settimana, al Teatro Nazionale CheBanca! prosegue il musical di Sister Act, una storia unica di riscatto, fratellanza, onestà ed inclusione (tutto il week-end).

Al Franco Parenti, ultimo week-end per assistere a Costellazioni, spettacolo imperdibile che racconta l’amore con le leggi della fisica quantistica (tutto il week-end).

Bambini

Tra i numerosi appuntamenti per bambini, le attività e i laboratori al Museo della Scienza e della Tecnologia, che dedica cinque giorni alla celebrazione di due anniversari spaziali: il primo anno dal lancio del James Webb Space Telescope e i cinquant’anni dalla missione Apollo 17, ultima esplorazione umana della Luna, che ha portato sulla Terra la roccia lunare esposta al Museo, unica in Italia (tutto il week-end).

Al Centro di Arese, appuntamento natalizio con tante casette in legno addobbate a festa e un magico trenino su rotaia (tutto il week-end).

Ancora, uno spettacolo per bambini imperdibile, La bella addormentata nel bosco, presso l’Atelier Marionettistico Carlo Colla & Figlio (tutto il week-end).

Gli amanti dei dinosauri non posso perdersi Jurassic Expo in Tour, una mostra itinerante tra dinosauri fantastici e animali preistorici (sabato e domenica).

Al Museo della Scienza prosegue il Ballo del Ceppo di Harry Potter, una vera immersione nel mondo del mago più famoso al mondo, con il "valzer dei campioni", una competizione di ballo e una sfilata di moda per il miglior vestito tra gli ospiti (tutto il week-end).

Il meraviglioso mondo di Leonardo da Vinci, infine, è protagonista in galleria Vittorio Emanuele di un’esibizione innovativa, con esperienze multimediali che consentono al pubblico di interagire in prima persona con le macchine, le opere artistiche e i codici di Leonardo (tutto il week-end).