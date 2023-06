Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 9 all'11 giugno: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano dal 9 all’11 giugno?

La musica e il buon cibo sono i protagonisti di questo nuovo fine settimana in arrivo, con la grande festa di Radio Deejay al Parco Sempione e all’Arco della Pace: una due giorni imperdibile, ad ingresso gratuito, da vivere insieme agli speaker con concerti, eventi e tante divertenti iniziative (sabato e domenica).

In Piazza Città di Lombardia prende invece il via Carbo Beer Festival, manifestazione dove la vera protagonista indiscussa è la cucina romana, con i suoi prodotti tipici e le specialità, prima tra tutte la carbonara, che verrà preparata sul momento (tutto il week-end).

Ancora buon cibo, questa volta a Paderno Dugnano, dove l’appuntamento è con il Festival degli arrosticini e delle bombette, tra eccellenze del territorio ed abbinamenti inaspettati (tutto il week-end).

Concerti e serate

Tra i concerti da segnalare in questo nuovo fine settimana, quello degli Okean Elzy agli Arcimboldi, una delle più popolari rockband ucraine (venerdì). La tappa milanese fa parte del tour “Help for Ukraine” nato con lo scopo di raccogliere fondi e di sostenere l'Ucraina e i suoi profughi.

Per chi ama ballare fino a notte fonda, appuntamento all’Arci Bellezza con la festa e musiche da discoteca degli anni 70 e 80 (venerdì).

Incontri e manifestazioni

Tra le manifestazioni del nuovo weekend, il ritorno del Sabato di Lambrate con un doppio appuntamento a Lambrate e sui Navigli (sabato e domenica).

Nella bellissima cornice di Villa Arconati torna invece Terraforma, il festival della sperimentazione artistica e della sostenibilità ambientale con concerti dal vivo e dj set (tutto il week-end).

Gratis

Tra gli eventi gratuiti da segnalare, i concerti e le prove aperte della Filarmonica di Milano con numerosi appuntamenti musicali in città (tutto il week-end).

Ultimi giorni, invece, di Palchi Fioriti, l’iniziativa che riporta i classici greci e latini nei parchi e nei giardini urbani con spettacoli gratuiti adatti a un pubblico di tutte le età (tutto il week-end).

Infine, da Bank Space è possibile ammirare Project Revelation, un’esposizione di arte esperienziale, a cura di Marco Senaldi, che accoglie il pubblico in un percorso di meditazione e consapevolezza (tutto il week-end).

Mostre

Tra le esibizioni imperdibili in città, Van Gogh: The Immersive Experience a Lampo Scalo Farini, un viaggio sorprendente tra le pennellate di uno dei più grandi geni artistici del XIX° secolo, tra campi di girasoli e mandorli in fiore (tutto il week-end).

La fotografia è invece la protagonista di ben tre mostre imperdibili: la mostra dedicata a Doisneau, con ben 130 scatti di uno dei fotografi più amati del Novecento, al Museo Diocesano; quella di Sebastiao Salgado alla Fabbrica del Vapore, un racconto fotografico dedicato alle meraviglie dell’Amazzonia, e quella di Helmut Newton a Palazzo Reale, con 250 scatti, riviste e video che ripercorrono l’intera carriera di uno dei fotografi più amati di tutti i tempi (tutto il week-end).

Ancora a Palazzo Reale prosegue la mostra di Leandro Erlich, una delle maggiori figure di spicco della scena artistica internazionale, presenta tantissime installazioni e video-sculture per la prima volta riunite in una sola sede (tutto il week-end).

Al Mudec, due appuntamenti imperdibili con Zanele Muholi. A visual activist, mostra dell’attivista sudafricana la cui arte indaga instancabilmente temi come razzismo, eurocentrismo, femminismo e politiche sessuali e i grandi dipinti dei Surrealisti, con ben 180 capolavori di Magritte e Dalì (tutto il week-end).

Da Pirelli Hangar Bicocca si può invece scoprire Grand Bal, la mostra retrospettiva dedicata ad Ann Veronica Janssens, artista belga tra le più rilevanti a livello internazionale, che indaga il potere della luce (tutto il week-end).

Allo Scalo Farini, infine, prosegue Bubble World, la mostra dedicata al magico mondo delle bolle con ben 11 sale allestite a tema bolle che accenderanno la fantasia di adulti e bambini (tutto il week-end).

Teatro

Tra gli spettacoli teatrali, la meraviglia del Cirque du Soleil, che torna a Milano, in un Grand Chapiteau, con lo spettacolo Kurios: Cabinet of Curiosities, semplicemente imperdibile (tutto il week-end).

Bambini

Tra gli appuntamenti per bambini e ragazzi, il Circus Summer Camp al Piccolo Circo dei Sogni di Peschiera Borromeo, un centro estivo che anima le stagioni più soleggiate della provincia meneghina con magia e colore, dedicato ai bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni (tutto il week-end).

Presso Il Centro di Arese c’è ancora tempo per scoprire una speciale Candy House dove gustare dolci buonissimi tra lollipop e caramelle giganti (tutto il week-end).