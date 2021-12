Cosa fare nel weekend di Capodanno tra il 31 dicembre 2021 e 2 gennaio 2022

Cosa fare a Milano nel weekend di Capodanno?

E’ arrivato il momento di salutare il 2021 e di accogliere il nuovo anno con giorni speciali di festa. Tra una notte di San Silvestro esuberante e un Capodanno ricco di divertimento, ecco tutti gli eventi a Milano da vivere in piena sicurezza.

Si inizia da Ghost, il Musical, che porta l’eterna storia d'amore tra Sam e Molly sul palco del Teatro Arcimboldi per far sognare, e conquistare, il pubblico (tutto il week-end).

Al Carcano, ad accogliere l’anno nuovo arrivano i Black Blues Brothers, cinque straordinari acrobati con l’Africa nel sangue e i Blues Brothers nel cuore, per uno show acrobatico ricco di effetti speciali (venerdì).

E poi, ancora, il magico concerto dell’Orchestra Sinfonica laVerdi all’Auditorium di Milano, con la Nona di Beethoven diretta dal Maestro Claus Peter Flor (venerdì e domenica).

Per i più piccoli, il Museo della Scienza propone un ricco calendario di incontri e laboratori, oltre alla nuova area espositiva “Mosaico Tecnologico” che racconta la storia della modernizzazione del Paese (venerdì e domenica).

Senza dimenticare, infine, le luci e le giostre del Villaggio delle Meraviglie e le piste di pattinaggio in città, come quella galleggiante ai Bagni Misteriosi (venerdì e domenica).

Serate e concerti

Tra le serate di questo fine settimana di festa, la Notte di San Silvestro allo Spirit de Milan con una cena speciale, balli e musica dal vivo (venerdì).

Anche il Blue Note si prepara a salutare il vecchio anno con una serata all'insegna della musica, dal jazz swing del trio di Domenico Mamone all’Harlem Gospel Choir, unanimemente considerato uno dei migliori cori al mondo (venerdì).

Per chi vuole ballare fino a tarda notte, invece, il party di Le Cannibale al Distretto Industriale 4 promette cinque ore di festa con i dj Fabio Monesi, Tamati, Anna Molly Soundsystem (venerdì).

Cibo e vino

Chi cerca una vera esperienza gastronomica in città la può trovare al Mercato Centrale in Piazza Duca d’Aosta, che accoglie i visitatori tra piatti di pesce, carne e dolci tipici, con oltre 32 botteghe di artigiani (tutto il week-end).

Mercatini di Natale

Tra gli appuntamenti da non perdere a fine anno, i mercatini di Natale in città, tra oggetti di artigianato e prodotti gastronomici: dal mercatino in piazza Duomo a quello dei Bagni Misteriosi, la scelta è ampia e adatta a tutti i gusti.

Gratis

Tra gli eventi gratuiti del week-end di Capodanno, le installazioni luminose alla Biblioteca degli Alberi dedicate al riscaldamento globale, con orsi polari e ambientazioni artiche (tutto il week-end).

Le famiglie possono emozionarsi ammirando le luci della Casa di Babbo Natale a Melegnano, con il suo spettacolo unico di cinquecentomila Led (tutto il week-end).

Ancora: la mostra dei Maestri del Rinascimento a Palazzo Marino, con quattro opere di Lorenzo Lotto, Alessandro Bonvicino detto il Moretto, Giovan Girolamo Savoldo e Giovan Battista Moroni (venerdì e domenica).

Infine, alla Galleria Patricia Armocida si può ancora ammirare la mostra personale di Salvatore Garzillo, cronista di Ansa, con una selezione di disegni degli ultimi anni, impressi su diversi tipi di materiale (venerdì e domenica).

Mostre

Tra le mostre di questo fine settimana che saluta il vecchio anno, quella dedicata a Giovanni Gastel in Triennale, con una selezione di oltre 200 ritratti che sono la testimonianza dell’immensa varietà d’incontri del grande fotografo (venerdì e domenica).

Alle Gallerie d'Italia, Grand Tour vede protagonista il fenomeno internazionale del Grand Tour con dipinti, sculture e oggetti d’arte provenienti da importanti collezioni nazionali ed estere (tutto il week-end).

In Stazione Centrale, la mostra di Banksy presenta 30 nuove opere mai esposte prima, mentre alla Casa di Vetro prosegue l’America in guerra con due esibizioni diverse - una in versione analogica e l’altra sottoforma di foto proiezione - con le più belle e iconiche immagini provenienti dai più importanti archivi storici degli Stati Uniti (entrambe venerdì e domenica).

Per gli amanti dei fumetti la scelta giusta è Wonder Woman a Palazzo Morando, che celebra i festeggiamenti per gli 80 anni della grande eroina, tra fotografie, bozzetti e costumi dei film e, da Wow Spazio Fumetto, la nuova esibizione dedicata ai Comics Made in Italy, con le tavole dei più grandi artisti come Hugo Pratt e Guido Crepax (entrambe venerdì).

La natura è ancora protagonista della mostra in Bicocca sugli Oceani, per sensibilizzare i visitatori sul tema dell’inquinamento dei mari; ultimo week-end, invece, per vedere Wildlife Photographer of the year a Palazzo Turati, con gli scatti naturalistici più prestigiosi al mondo (entrambe venerdì).

L’arte contemporanea accoglie i visitatori al Museo del Novecento, con le oltre 100 opere di Mario Sironi a sessant’anni dalla sua morte, le fotografie di Anna Valeria Borsari e, infine, le due opere di Marinella Senatore, vincitrice del Premio Acacia (venerdì e domenica).

A Palazzo Reale Corpus Domini. Dal corpo glorioso alle rovine dell’anima è dedicata alle nuove forme di rappresentazione del corpo, con 111 opere tra installazioni, sculture, disegni e dipinti, mentre al Museo Diocesano l’Annunciazione di Tiziano è stata scelta come “Capolavoro per Milano 2021” (entrambe venerdì e domenica).

Ancora: gli spettacoli di Giorgio Strehler al Museo teatrale alla Scala, un’immersione nella produzione e nella scenografia delle sue più grandi opere, mentre da Pirelli Hangar Bicocca prosegue la personale di Cattelan, una vera e propria drammaturgia in tre atti dedicata al ciclo della vita (venerdì e domenica).

Ultimi giorni per scoprire la mostra immersiva dedicata a Silvio Berlusconi, un viaggio di voci e musiche tra le diverse fasi lavorative dell’imprenditore (venerdì).

Da Armani Silos è possibile ammirare ancora The way we are in occasione del quarantesimo anniversario di Emporio Armani (venerdì), mentre le meravigliose opere di Claude Monet a Palazzo Reale accompagnano il pubblico in un percorso immersivo con 53 dipinti (venerdì e domenica).

Infine, al Museo Archeologico la mostra Sotto il cielo di Nut. Egitto divino racconta il fascino dell’antico Egitto, mentre al Teatro alla Scala prosegue l’esibizione virtuale dedicata a Caruso, Corelli e Di Stefano, i miti del canto italiano (entrambe tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Tra gli appuntamenti dedicati agli appassionati di cinema, prosegue alla Cineteca di Milano la proiezione dei migliori film di Wes Anderson, con una programmazione da non perdere (venerdì e domenica).

Al Franco Parenti va in scena Il Rompiballe, che riafferma il talento di Veber (già conosciuto al Parenti con "La cena dei cretini") nel costruire commedie mai banali e capaci di regalare emozioni e grande divertimento (tutto il week-end).

Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta sono i protagonisti di Scusa ma sono in riunione, ti posso richiamare? al Teatro Manzoni, un’attuale e acutissima commedia degli equivoci che, con ironia, ci invita a riflettere sull'ossessione della visibilità e sulla brama di successo (venerdì e domenica).

Ultimi giorni, invece, per assistere a Far finta di essere sani di Giorgio Gaber al Teatro Ciro Menotti, con monologhi e canzoni per riscoprire quel percorso narrativo con cui Gaber e Luporini nel 1973 affrontavano i temi universali del disagio sociale e generazionale (venerdì).

Alla Fabbrica del Vapore prosegue il viaggio di Alice! In Wonderland attraverso la musica, il teatro e la tecnologia per una vera e propria esperienza totalizzante, all’interno di una struttura insolita di inizio Novecento (venerdì).

Al Teatro Nazionale, infine, c’è ancora tempo per emozionarsi con il musical di Pretty Woman (venerdì e domenica).

Bambini

Il 2021 saluta i bambini con numerosi eventi da non perdere, come lo spettacolo di marionette Pinocchio al Piccolo Teatro Grassi, in grado di regalare emozioni e grandi risate (venerdì).

Al Centro di Arese, invece, ci si diverte tra mercatini, giostre illuminate e una speciale ruota panoramica (tutto il week-end).

Al Mudec, infine, prosegue la mostra dedicata ai capolavori Disney, con preziose opere originali provenienti dagli Archivi Disney, tra cui “Hercules” e “La Sirenetta”, fino al più recente film d’animazione “Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle” (venerdì).