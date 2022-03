Cosa fare (anche gratis) a Carnevale a Milano: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano nel weekend di Carnevale?

Arte, musica e feste in maschera sono le tre promesse di questo week-end di Carnevale a Milano, ricco di proposte uniche, tutte da scoprire.

MuseoCity 2022 torna finalmente in presenza, con la partecipazione di oltre 90 istituzioni pubbliche e private tra musei d’arte, di storia, musei scientifici, case museo e archivi d’artista (tutto il week-end).

La magia intramontabile di Notre Dame de Paris arriva in scena al Teatro Arcimboldi, in uno spettacolo unico ed estremamente coinvolgente, con la bravissima Lola Ponce che veste i panni di Esmeralda (tutto il week-end).

Per chi cerca feste fino a tarda notte, la serata al Magnolia è un’occasione unica per ballare tra mostri e alieni (sabato).

Il Carnevale Ambrosiano è speciale soprattutto per i bambini, con due appuntamenti imperdibili: la festa da Fao Schwarz, che invita i più piccoli a vestire i panni della principessa Disney o del supereroe Marvel più apprezzato (venerdì e sabato) e il Carnevale al Centro di Arese, con tante sorprese per i piccoli ospiti che potranno incontrare i propri personaggi di fantasia preferiti (tutto il week-end).

Concerti e serate

Tra le serate da segnalare, l’appuntamento al Castello Sforzesco con il dj set Club Haus 80’s e il primo incontro della rassegna #TheClassicalExperience, con il concerto "Sol Levante" (sabato).

Ancora: le musiche coinvolgenti al Circo di Peschiera Borromeo, dove si festeggia un Carnevale speciale con balli latini e non solo (sabato).

Cibo e vino

Il Mercato Centrale in Piazza Duca d’Aosta rimane la scelta giusta per chi cerca prelibati piatti di pesce, carne e dolci tipici, grazie alle sue numerose botteghe di artigiani del gusto (tutto il week-end).

Gratis

Tra gli appuntamenti gratuiti del weekend, il mercato agricolo Solidando presso l’Associazione IBVA, con oltre 40 produttori con i propri prodotti agricoli e biologici in vendita (domenica).

Ancora, le visite al Monumentale, un vero museo a cielo aperto con grandi monumenti d’arte funeraria che s'incontrano lungo i vialetti del cimitero, raccontando l’intera cultura dell’Ottocento e del Novecento (domenica).

Ultimo week-end, invece, per Domestica, la mostra di Silvia Camporesi presso la Other Size Gallery che propone undici scatti di piccolo e grande formato in un allestimento di illusioni ed emozioni contrastanti (tutto il week-end).

Ultimi giorni anche per scoprire la mostra fotografica sui disturbi alimentari a Palazzo Pirelli, parte del progetto #IOnonESISTO, per frenare la diffusione di un fenomeno tanto pericoloso quanto attuale (tutto il week-end).

Mostre

Tra le esibizioni imperdibili del week-end, due a Palazzo Reale: la mostra di Tiziano, un percorso di 16 opere del grande artista esponente della scuola veneziana, e le opere del celebre pittore spagnolo Joaquin Sorolla (entrambe tutto il week-end).

Al Mudec, la mostra di Henri Cartier Bresson è una personale legata a due reportage cinesi per i quali il grande fotografo francese è ricordato come maestro assoluto del cosiddetto “istante decisivo” (tutto il week-end).

MY30YEARS – Coherency in Diversity alla Galleria Fumagalli è invece pensato come momento di celebrazione dei 30 anni delle attività della galleria, sotto la guida di Annamaria Maggi (tutto il week-end).

La mostra Giorno per giorno nella pittura. Federico Zeri e Milano al Museo Poldi Pezzoli è dedicata a uno dei più grandi conoscitori e storici dell’arte del Novecento (tutto il week-end).

In stazione Centrale, le opere di Banksy, con 30 nuovi progetti mai esposti prima, sono racchiusi in un contesto industriale estremamente scenografico (tutto il week-end).

Alla Casa di Vetro prosegue l’America in guerra con due esibizioni diverse - una in versione analogica e l’altra sottoforma di foto proiezione - con le più belle e iconiche immagini provenienti dai più importanti archivi storici degli Stati Uniti (tutto il week-end).

In Triennale, la mostra di Giovanni Gastel raccoglie una selezione di oltre 200 ritratti che sono la testimonianza dell’immensa varietà d’incontri del grande fotografo, mentre all’aeroporto di Linate è possibile ammirare la seconda mostra di design ideata da Triennale Milano a partire dalla sua collezione permanente (entrambe tutto il week-end).

Per gli amanti dei fumetti, due gli appuntamenti da non perdere: Wonder Woman a Palazzo Morando, che celebra i festeggiamenti per gli 80 anni della grande eroina; da Wow Spazio Fumetto, la mostra dedicata ai Comics Made in Italy, con le tavole dei più grandi artisti come Hugo Pratt e Guido Crepax (tutto il week-end).

Alle Gallerie d'Italia, invece, Grand Tour vede protagonista il fenomeno internazionale del Grand Tour con dipinti, sculture e oggetti d’arte provenienti da importanti collezioni nazionali ed estere (tutto il week-end).

L’arte contemporanea accoglie ancora i visitatori al Museo del Novecento, con le oltre 100 opere di Mario Sironi a sessant’anni dalla sua morte (tutto il week-end).

Ancora: gli spettacoli di Giorgio Strehler al Museo teatrale alla Scala, un’immersione nella produzione e nella scenografia delle sue più grandi opere; infine, al Teatro alla Scala prosegue l’esibizione virtuale dedicata a Caruso, Corelli e Di Stefano, i miti del canto italiano (entrambe tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Le proposte a teatro di questo weekend sono tantissime, adatte davvero a tutti i gusti: si inizia con il musical di Grease al Teatro Repower, una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane e ha dato il via alla musical-mania, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop (tutto il week-end).

Primo week-end, al Franco Parenti, de Il nodo, nuovo spettacolo con Ambra Angiolini che racconta un intenso confronto dedicato al bullismo e ai rapporti genitori-figli (tutto il week-end).

Al Piccolo Teatro Studio Melato va invece in scena Uno spettacolo per chi vive in tempi di estinzione, dedicato alla paura della morte, ai lasciti e alle sopravvivenze (tutto il week-end).

Il berretto a sonagli, con Gabriele Lavia, porta invece in scena al Piccolo Teatro Strehler l’opera pirandelliana che racconta una società moderna dove domina la menzogna (tutto il week-end).

Ancora pochi giorni, invece, per ammirare il musical di Pretty Woman al Teatro Nazionale, con i biglietti scontati per i lettori di MilanoToday (tutto il week-end).

Per i grandi sognatori, alla Fabbrica del Vapore prosegue il viaggio di Alice! In Wonderland attraverso la musica, il teatro e la tecnologia per una vera e propria esperienza totalizzante, all’interno di una struttura insolita di inizio Novecento (tutto il week-end).

Al Piccolo Teatro Grassi, infine, ultimo week-end per assistere a Eichmann. Dove inizia la notte, che racconta la banalità del male dell’Olocausto con le parole della grandissima Hannah Arendt (tutto il week-end).

Bambini

Tra gli appuntamenti per i più piccoli, la possibilità di sperimentare la nobile arte del riuso creativo al Muba, grazie al progetto Remida (tutto il week-end).

Al Carcano, lo spettacolo di Pinocchio è un racconto di poesia, candore e veri momenti di commozione (domenica).

Alla Fabbrica del Vapore prosegue la mostra immersiva di Geronimo Stilton, un vero viaggio nel tempo che permetterà di vivere un'avventura coinvolgente e interattiva (tutto il week-end).

Infine, la mostra del Gatto con gli stivali da Wow Spazio Fumetto è un’occasione unica per scoprire un percorso tra illustrazione e fumetto con tavole originali di maestri come Dino Battaglia e Fabio Visintin (tutto il week-end).