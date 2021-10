Cosa fare ad Halloween a Milano: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano nel weekend di Halloween?

La tanto attesa Notte delle Streghe sta arrivando in città, e per chi non vede l’ora di festeggiarla c’è solo l’imbarazzo della scelta: adulti e bambini non avranno un minuto libero tra spettacoli, campi di zucche e serate all’insegna dei brividi.

La caccia al tesoro al Muba promette una serata all'insegna del divertimento, tra storie orribili da scoprire e una speciale cena a tema (domenica); l’Halloween Parade nell’arena del Teatro Martinitt è invece un’occasione unica per scoprire laboratori creativi, giochi a tema e spettacoli con musicisti e artisti di strada (sabato).

Per chi desidera raccogliere e intagliare una zucca per il Pumpkin Patch, due le mete alle porte di Milano: i Mirtilli di San Vito a Gaggiano e il Campo di Federica a Nerviano (entrambi tutto il week-end).

Tra un dolcetto e uno scherzetto, chi ama la musica ha ancora tempo per immergersi in JazzMi 2021, con oltre 200 eventi e concerti diffusi in tutta la città (tutto il week-end).

A teatro, infine, il Don Chisciotte agli Arcimboldi, con il Corpo di ballo della Scala e la direzione artistica di Manuel Legris, è uno spettacolo imperdibile. Per i lettori di MilanoToday sono disponibili alcuni biglietti a prezzi scontati (tutto il week-end).

Cibo e Vino

Per un Halloween gastronomico, tre gli appuntamenti da scoprire in città: ultimo week-end della festa dei pizzoccheri a Senago, con tante specialità culinarie tra cui risotto con ossobuco, cassoeula, polenta con zola e porcini (tutto il week-end), il Mercato Centrale in piazza Duca d’Aosta, con oltre 32 botteghe di artigiani e la Milano Restaurant Week, per scoprire i ristoranti di ogni quartiere con speciali menù degustazione (entrambi tutto il week-end)

Serate e concerti

La notte delle streghe porta in città buona musica e feste fino a tarda notte: dalla serata all’Amnesia (domenica) al concerto del grande compositore Jonathan Coe & Artchipel Orchestra al Teatro dell’Arte in Triennale, in occasione di JazzMi (sabato).

Incontri e manifestazioni

Tra le manifestazioni del fine settimana, il Circo di Mosca all’Idroscalo, spettacolo con artisti internazionali che hanno preso parte ai migliori show di tutto il mondo tra cui acrobati, comici ed equilibristi (tutto il week-end).

Da Mare Culturale Urbano è tempo di scoprire il TiLov Show della giornalista Federica Minia, format che con un linguaggio originale e dettagliato tratta i temi conosciuti - ma ancora troppo spesso poco approfonditi - della sfera sessuale (venerdì).

Ancora: l’American Circus Togni in piazzale Cuoco (tutto il week-end) e il foliage autunnale nel bellissimo giardino di Villa Arconati (domenica).

Gratis

Tra gli eventi gratuiti del fine settimana: la mostra con i progetti degli studenti del Master Accademico in Photography and Visual Design di NABA al Castello Sforzesco (venerdì) e la mostra personale di Salvatore Garzillo, cronista di Ansa, alla Galleria Patricia Armocida, con una selezione di disegni degli ultimi anni, impressi - letteralmente - su ogni cosa (tutto il week-end).

Infine, ultimo week-end per ammirare i capolavori di Photofestival, la più importante e ricca rassegna milanese di fotografia d’autore, con oltre 100 appuntamenti in città (tutto il week-end).

Mostre

Mostre immersive, opere d’arte e rassegne fotografiche promettono un lungo week-end di cultura: la mostra in Bicocca sugli Oceani, per sensibilizzare i visitatori sul tema dell’inquinamento dei mari, e le bellissime foto di Wildlife Photographer of the year, la mostra di fotografie naturalistiche più prestigiosa al mondo, ospitata a Palazzo Turati (entrambe tutto il week-end).

Primo week-end, invece, per scoprire Corpus Domini. Dal corpo glorioso alle rovine dell’anima a Palazzo Reale, esibizione dedicata alle nuove forme di rappresentazione del corpo, con 111 opere tra installazioni, sculture, disegni e dipinti di 34 artisti internazionali (tutto il week-end)

Per gli appassionati di moda, prosegue The way we are, la mostra da Armani Silos in occasione del quarantesimo anniversario di Emporio Armani (tutto il week-end), mentre le meravigliose opere di Claude Monet a Palazzo Reale accompagnano il pubblico in un percorso immersivo con 53 dipinti (tutto il week-end).

Ultimi giorni, invece, per ammirare le bellissime foto di Oliviero Toscani alla Galleria Antonio Colombo e la mostra immersiva dedicata a Banksy al Teatro Nuovo, una panoramica del lavoro, delle influenze e dell'ispirazione del grande artista misterioso (entrambe tutto il week-end).

Al Castello Sforzesco c’è ancora tempo per scoprire le opere di Tiepolo e Canaletto, mentre per gli amanti dell’arte contemporanea da Pirelli Hangar Bicocca prosegue la personale di Cattelan, una vera e propria drammaturgia in tre atti dedicata al ciclo della vita (entrambe tutto il week-end).

Al Museo del Novecento proseguono l'esibizione con oltre 100 opere di Mario Sironi, a sessant’anni dalla morte del grande artista, la mostra con le fotografie di Anna Valeria Borsari e, infine, le due opere di Marinella Senatore, vincitrice del Premio Acacia (tutto il week-end).

Al Mudec, le fotografie di Tina Modotti raccontano l’universo femminile in Messico (sabato e domenica), mentre all’Enterprise Hotel c’è ancora tempo per scoprire la mostra immersiva dedicata a Silvio Berlusconi, un viaggio di voci e musiche tra le diverse fasi lavorative dell’imprenditore (tutto il week-end).

Infine, al Museo Archeologico la mostra Sotto il cielo di Nut. Egitto divino racconta il fascino dell’antico Egitto, mentre al Teatro alla Scala prosegue l’esibizione virtuale dedicata a Caruso, Corelli e Di Stefano, i miti del canto italiano (entrambi tutto il week-end).

Teatro

Tra gli appuntamenti a teatro in questo week-end di Halloween, primi giorni al Carcano per scoprire lo spettacolo di, e con, Lella Costa che dà voce alle donne di Dante Alighieri, mentre all’Elfo Puccini prosegue Diplomazia di Elio de Capitani, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale (entrambi tutto il week-end).

Ultimo week-end per Arlecchino servitore di due padroni, che al Piccolo porta in scena uno degli spettacoli più storici di Milano, nato proprio al Piccolo nel 1947 (tutto il week-end) e per Promenade de Santè al Franco Parenti, con Filippo Timi e Lucia Mascino, il racconto di una storia di amore e follia nel debutto teatrale del regista cinematografico Giuseppe Piccioni (venerdì e sabato).

Chi sogna il grande amore potrà scoprire il musical Pretty Woman al Teatro Nazionale, tratto dalla celebre pellicola di Garry Marshall e Jonathan F., mentre al Piccolo Teatro Studio Melato c’è ancora tempo per guardare Edificio 3 di Claudio Tolcachir, che racconta le vicissitudini di alcuni impiegati di un vecchio ufficio di una grande azienda pubblica (entrambi tutto il week-end).

Bambini

Il week-end di Halloween in arrivo a Milano è davvero speciale per i bambini: lo spettacolo Transylvania al Teatro Manzoni, un susseguirsi di esilaranti scontri tra mostri e umani, con una lezione importante: non si deve aver paura delle differenze, perché da queste c’è solo da imparare (sabato).

Ancora a teatro, ma questa volta allo Spazio 89, la rassegna teatrale con numerosi appuntamenti per i più piccoli (domenica).

A Trezzano, la caccia alla zucca sabato mattina promette scherzi ed indovinelli, mentre alla Cineteca Milano Mic prende il via la rassegna Piccolo Grande Cinema, con più di 40 film tra cui 20 titoli in anteprima (da domenica).

Al Mudec, infine, prosegue la mostra dedicata ai capolavori Disney, con preziose opere originali provenienti dagli Archivi Disney, tra cui “Hercules” e “La Sirenetta”, fino al più recente film d’animazione “Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle” (tutto il week-end).