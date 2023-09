Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano Il tour dei Lego, il villaggio delle zucche e lo Spritz Festival promettono un primo weekend d'autunno scoppiettante

Facebook @Lego

... e che autunno sia!

Il primo weekend della nuova stagione è un'occasione unica per scoprire le meraviglie della nostra città, attraverso eventi semplicemente imperdibili.

Si inizia dal nuovo Lego Tour che approda in Piazza Gae Aulenti per far immergere bambini e famiglie nel magico mondo dei sogni dei Lego, con tante divertenti attività.

La stagione delle foglie rosse fa il capolinea al Villaggio delle Zucche di Pura Vida Farm, un'oasi di puro divertimento dove i bambini possono trascorrere una giornata speciale in compagnia di giochi, laboratori, trattorini a pedali ed elettrici, piccole jeep e un tema diverso ogni fine settimana.

Infine, gli amanti del buon bere non possono perdersi lo Spritz Festival, manifestazione in Piazza Città di Lombardia per scoprire le varie tipologie di Spritz presenti: dal classico Aperol al Campari, dal Cynar al più particolare Hugo. Il tutto accompagnato da ottima musica dal vivo e speciali food truck.