Leolandia si trasforma in un "villaggio" di Natale

Leolandia si è trasformato in un parco "a tema" natalizio. Già dal 13 novembre il parco alle porte di Milano si è vestito di magia con il Natale Incantato. Non solo. Per festeggiare mezzo secolo di storia del divertimento, Leonadia accoglie i suoi ospiti con una grande sorpresa: il Museo di PJ Masks City, una nuova attrazione in esclusiva mondiale dedicata a tutti i piccoli fan della serie TV campione di ascolti in Italia e all’estero.

Con una perfetta combinazione di effetti speciali e scenografie immersive, il Museo catapulta grandi e piccini in un’avvincente missione al fianco dei Superpigiamini, per salvare il mitico Pterodattilo dall’attacco dei cattivi. Un’avventura divertente e piena di colpi di scena che terminerà con una grande festa, incontrando Gattoboy, Geco e Gufetta per una foto ricordo e un caloroso abbraccio.

Le novità del Natale Incantato continuano con gli spettacoli dal vivo per tutta la famiglia, che promettono tanto divertimento e un pizzico di commozione tra scintillanti costumi, musiche originali e canti natalizi, per vivere da protagonisti lo spirito delle feste. Imperdibile il nuovo musical “Desiderio: la melodia del Natale”, messo in scena dal cast artistico del parco: un lungo viaggio alla ricerca della melodia del Natale da Leolandia a New York, passando per la Siberia e l’Irlanda, con uno splendido e inatteso happening finale.

Tra ambientazioni suggestive, addobbi da favola e luci sfavillanti, tutta la giornata è scandita da momenti di intrattenimento a tema natalizio in grado di coinvolgere tutti i target del parco, tanto i bambini quanto gli adulti: all’apertura, danno il benvenuto agli ospiti le Fate delle Nevi, eleganti Dame e i Piringuini, spiritosi e divertenti pinguini sbarcati a Leolandia alla ricerca di Santa Claus e della sua cassetta della posta.

L'accensione dell'albero di Natale a Leolandia

Gli ospiti di tutte le età possono assistere alla tradizionale parata natalizia, gustare squisite leccornie a base di cioccolata e panna montata, consegnare a Babbo Natale in persona le letterine con i desideri e i buoni propositi per il nuovo anno e scattare con lui una magica foto ricordo! Al tramonto, la sempre incantevole cerimonia di accensione del maestoso albero di Natale regala altri attimi di magia, tra giochi di luci, musiche e colori.

Il momento più atteso è l’incontro con gli idoli dei cartoni animati: i padroni di casa Leo e Mia, rigorosamente vestiti con abiti natalizi, accompagnano i piccoli ospiti intonando i classici canti delle feste. Presenti anche Masha e Orso nella loro Foresta e i personaggi della serie di successo mondiale Miraculous™ – le storie di Ladybug e Chat Noir, con uno spettacolo acrobatico che li vede ancora una volta alle prese con il perfido Papillon. Infine, gli amatissimi Bing e Flop cantano e ballano sulle note della “Canzone dell’Arcobaleno”, mentre il Trenino Thomas accoglie i suoi beniamini a bordo dei suoi luccicanti vagoni blu per il giro del parco.