Cosa fare a Milano nel tempo libero (e in sicurezza)

Teatri e cinema sono ancora chiusi, i musei sono aperti solo nei giorni feriali, i ristoranti chiudono alle 18, ma questo non vuol dire che ci sia da annoiarsi a Milano, anzi. La Città Meneghina è sempre pronta ad offrire proposte interessanti e assolutamente originali per permettere di trascorrere il tempo libero all'insegna della cultura e del divertimento con parola d'ordine sicurezza!

Diverse le proposte da vivere nel fine settimana e non solo. Ecco quelle che ShopToday ha selezionato ad un prezzo speciale per tutti i lettori di MilanoToday:

City Adventure a Milano a prezzi scontati

Le migliori City Adventure della città di Milano arrivano su ShopToday a prezzi scontati fino al 30%. Un'offerta davvero interessante per vivere delle avventure urbane in totale sicurezza. E' possibile scegliere tra 4 diverse avventure all'aperto:

Angeli e Demoni: Una pericolosa setta vuole imporre il proprio dominio minando fin dalle sue fondamenta la città di Milano. Sei pronto a sventarne i piani malvagi?

Genere thriller di difficoltà elevata (4/5), questa City Adventure si svolge nel Centro Storico di Milano per un percorso di 2,5km con una durata di gioco di 60-90 minuti. Streghe di Milano: C’era una volta una città popolata di streghe e presenze inquietanti… ma siamo proprio sicuri che quelle creature abbiano davvero abbandonato la città di Milano?

Un'adventure City che si sviluppa per 7,5 km da percorrere a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici da via Laghetto a Sant’Ambrogio. Genere Mistery e difficoltà elevata (4/5) Il Popolo della Foresta: In passato, esistevano tre civiltà evolute che ispiravano la propria vita agli elementi naturali: il popolo della foresta, il popolo dell’acqua e il popolo dell’aria. Le loro tracce sono andate perdute nelle pieghe del tempo, tuttavia un misterioso professore ti ha ingaggiato per ritrovare l’antico talismano del popolo della foresta, che racchiude un patrimonio di conoscenze straordinario.

Per chi ama il genere avventura ecco la sfida da vivere a piedi nel parco Indro Montanelli. Difficoltà 4/5. Il Popolo dell'Aria: il misterioso professore ti ha ingaggiato per ritrovare l’antico talismano del popolo dell’aria, che racchiude un patrimonio di conoscenze straordinario. Difficoltà media (3/5), genere avventura nei dintorni di piazza Gae Aulenti.

Home Adventure Online a prezzi scontati

Fino al 30% di sconto sulle Home Adventure di EscapeTown da vivere da soli o in compagnia dal proprio pc o smartphone. Scegli tra 3 sorprendenti avventure:

Il Castello Stregato: Un'eccentrica prozia ha lasciato in eredità ai suoi eredi un castello e un diario contenente le indicazioni per trovare un favoloso tesoro: un enorme smeraldo che vale una fortuna! Superare tutte le insidie che nasconde l'antico maniero non sarà facile, ma potrebbe valerne la pena.. Il Potere della Forza: Tanto tempo fa, in una galassia lontana…mentre il conflitto tra la repubblica e il nuovo ordine infiamma, tu e un manipolo di giovani ex contrabbandieri, in fuga dai sindacati del crimine, percorrete la galassia in lungo e in largo a bordo del galactic rascal sulla rotta per il pianeta ajan kloss.

All’improvviso la nave rimane intrappolata in un misterioso vortice spaziale, che vi spinge sull’orbita del pianeta dagobah, dove un tempo viveva il maestro yoda e proprio lo spirito del leggendario maestro jedi appare all’improvviso, chiedendo il vostro aiuto per una ricerca di vitale importanza per la galassia, ma che potrebbe anche costarvi la vita. L'Alba dei Morti Viventi: Nel 2120 l’umanità è decimata da una pandemia inarrestabile che ha trasformato i sopravvissuti in zombie. Tu sei il soldato #212-01, uno dei pochi superstiti in cerca di una soluzione per sconfiggere questa piaga, e devi portare a termine una pericolosa missione all’indietro nel tempo, sulle tracce di una spia nemica la cui missione è annientare l’umanità in un punto preciso del passato...

Luci (e Ombre) della Ribalta in Streaming - Teatro Martinitt

Con ShopToday, sconto del 33% per lo spettacolo Luci (e Ombre) della Ribalta, in anteprima sulla piattaforma in streaming on demand interamente dedicata al teatro. L'offerta da accesso alla piattaforma streaming Spettacoli Commedie Italiane per lo spettacolo Luci (e Ombre) della Ribalta ad un prezzo speciale! Lo spettacolo è disponibile in streaming per 30 giorni dalla data di acquisto.

