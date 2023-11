Wendy night & emo night presentano Milano da urlare

Wendy Night ed Emo Night presentano MILANO DA URLARE: per festeggiare la nuova stagione di Wendy Night, le due serate più punk d’Italia si unisco per un unico evento il 15 novembre al Gate di Milano.



Protagonista: la scena emo punk italiana.

Unica regola: urlare sottopalco. Il claim, “Milano da urlare”, non è casuale. Ma si consiglia l’esperienza diretta per coglierlo a pieno.



I protagonisti del super evento sono, come sempre, gli artisti che fanno parte della nuova ondata di punk italiano. Accompagnati dalla resident band, ad alternarsi sul palco del Gate Club di Milano in un concerto unico senza interruzioni: Mandark, Schiuma, xDiemondx, PAULO, Ego e Still Charles.

A seguire il dj set di Emo Night Milano, format ormai di culto per gli appassionati del genere.





Dopo il successo della prima stagione nei club, iniziata a novembre 2022 al Monk di Roma e poi portata nel 2023 al Gate (Milano), Covo (Bologna), Spazio 211 (Torino) e Capanno Blackout (Prato), Wendy Night torna con un’imperdibile nuova stagione, che si inaugurerà proprio il 15 novembre al Gate di Milano.