Arriva Weroad film fest, un festival cinematografico open air

Ogni venerdì a partire dal 16 giugno, sui prati di BAM - Biblioteca degli Alberi Milano, un programma di film emozionanti a tema viaggi, tutti scelti da WeRoad. L'ingresso è gratuito previa iscrizione.



WeRoad, l'innovativa realtà di viaggi che porta i Millennial alla scoperta di culture lontane, unisce le sue forze con BAM - Biblioteca degli Alberi Milano, progetto di Fondazione Riccardo Catella, per presentare il festival cinematografico WeRoad Film Fest. L’evento si svolgerà ogni venerdì, dal 16 giugno al 30 giugno all'interno del giardino botanico contemporaneo di BAM in Portanuova, offrendo agli spettatori l'opportunità di immergersi in tre film tematici.



La rassegna organizzata da WeRoad all’interno della programmazione culturale 2023 di BAM, che conta oltre 250 eventi gratuiti e aperti a tutti, si terrà in uno spazio all'aperto appositamente allestito all'interno del parco, dove saranno disponibili 100 posti sul prato per condividere un'esperienza unica, capace di unire la passione per i viaggi e il rispetto della Natura a quella per il cinema. I partecipanti avranno l'occasione di rilassarsi e di godere delle proiezioni su un grande schermo grazie alla partecipazione di Cinevan, il progetto nato per portare il cinema in grandi spazi all’aperto ed in modo gratuito attraverso furgoncini Volkswagen anni ’70.



L'ingresso al festival è gratuito previa iscrizione sul sito di BAM: www.bam.milano.it



I titoli selezionati da WeRoad Film Fest sono:



• 16 Giugno - "I sogni segreti di Walter Mitty": commedia che segue le vicende di Walter Mitty, (impersonato da Ben Stiller), un impiegato timido e sognatore. Alla ricerca di un negativo smarrito, Mitty si immerge in un viaggio straordinario che lo porta a vivere avventure incredibili.



• 23 Giugno - "I diari della motocicletta": diretto da Walter Salles, è basato sui veri diari del giovane Ernesto "Che" Guevara. Ambientato negli anni '50, il film segue il viaggio in moto del “Che” e del suo amico Alberto Granado attraverso l'America Latina. alla scoperta delle disuguaglianze sociali e politiche del Paese.



• 30 Giugno - "Into the Wild": tratto dal libro "Nelle terre estreme" di Jon Krakauer, il film racconta la storia vera di Christopher McCandless, un giovane che decide di abbandonare la sua vita privilegiata per intraprendere un'avventura nelle terre selvagge dell’Alaska.