Who are you: the who raccontati dai protagonisti dell’arte contemporanea

Who are you – The 60th Anniversary

A cura di Luciano Bolzoni



Nell’ambito della Milano Music Week, uno degli appuntamenti più rock è la mostra Who are you - The 60th Anniversary, un omaggio a The Who, la band che insieme a The Beatles e The Rolling Stones ha generato il corpo del moderno rock’n’roll europeo. Si tratta di più venticinque opere artistiche (quadri, fotografie, disegni, installazioni) saggiamente raccolti da Luciano Bolzoni che ha curato l’intera mostra.



Il 2023 è una data storica per The Who che, oltre a compiere sessant’anni, celebrano i cinquant’anni del loro capolavoro Quadrophenia. Gli Who corrono ancora e Roger rotea ancora il suo microfono, alimentando una storia artistica di rara potenza e di decisione, ricca di produzioni discografiche e di grandi set dal vivo.



L’idea espositiva vuole raccontare il percorso del gruppo attraverso lo sguardo e lo stile di alcuni protagonisti dell’arte contemporanea chiamati a reinterpretare volti, figure, simboli e anche sogni della storica band inglese.

La mostra è suddivisa in tre sezioni tematiche.



La prima area espositiva è Amazing journey ovvero un viaggio sorprendente tra le opere artistiche a tema THE WHO. Ogni opera esposta riflette sull’immaginario della band, reinterpretandolo attraverso lo sguardo attento e la partecipazione degli artisti Elena Assi, Francesco Biondo, Alessandro Busci, Matteo Ceschi, Monica Cristaldi, Sergio D’Antonio, Alberto De Lazzari, Cinzia Fantozzi, Sara Forte, Jeanfilip, Lady Be, Maria Cristina Limido, Vincenzo Lo Sasso, Giorgio Melzi, Massimo Monteleone, Davide Paglia, Andrea Pisano, Adriano Pompa, Silvia Rastelli e Lucrezia Ruggieri.



La seconda sezione riguarda Quadrophenia, a cinquant’anni dall’uscita del disco, definita QUADROPHENIA 2023: NEW ADVENTURES FOR NEW JIMMYS dal fotografo Matteo Ceschi che racconta i luoghi narrati nella storia di Jimmy e dell’omonimo lungometraggio ripresi nel 2023, esattamente mezzo secolo dopo l’uscita dell’album. La sezione è integrata dal video THE REAL ME di Matteo Ceschi e Federico Ramponi, con le musiche di Tiberio Longoni.



Infine, la mostra non poteva tralasciare l’aspetto dei memorabilia, qui raccolti nella sezione USELESS CORNER, un racconto fatto di oggetti, riviste, poster, libri, dischi, curiosità, per dare luce alla sezione del ricordo e del cimelio. Memorabilia è un termine che suggerisce come gli oggetti debbano e possano aiutare a ricordare non solo le personalità musicali, dello spettacolo, del cinema e pure della politica, ma anche gli eventi accaduti in un passato non così lontano. È un concetto che non rappresenta esclusivamente aspetti legati alla produzione, al commercio e al possesso di “cose” ma, soprattutto, la diffusione delle idee che questi oggetti portano con sé.



Anche se la memoria di un fan non sempre coincide con quella delle rockstar, tutti i musicisti continueranno a chiedere ai loro seguaci di ripensare ogni volta quale sia il loro ruolo definitivo visto che, come tutti, stanno invecchiando anche se non vorrebbero, anche una stella del rock come Pete Townshend che, a suo tempo, dichiarò che avrebbe preferito morire piuttosto che invecchiare. Con loro, invecchiamo anche noi perché gli Who sono la ribellione non ancora tenuta a freno a quest’età, un poster in una stanzetta, un vecchio disco rigato e consumato.

Presente in mostra anche il catalogo, a cura di Luciano Bolzoni e Matteo Ceschi, pubblicato da Almach Art Gallery. Il catalogo sarà presentato a Milano il 17 novembre (h. 18) presso Art Marginem, via Tobagi 13 all’interno della manifestazione libraria Bookcity Milano 2023.



Gli Who sono ricordi tumultuosi e suoni potenti.

Quindi, rimanete calmi: arrivano gli Who!





(Roger Daltrey)