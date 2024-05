Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione e alle tecnologie digitali, torna a Milano il 15 e 16 giugno. Per il secondo anno, l’evento si svolgerà nell’affascinante e storica cornice del Castello Sforzesco. Il 14 giugno il Festival aprirà con un opening party dalle ore 19.30.



2 palchi, un'area exhibit, workshop, gaming, incontri, conferenze, e approfondimenti attraverso cui sarà possibile imparare nuove abilità o approfondire conoscenze. Un’occasione per il pubblico per capire come la tecnologia stia segnando un mondo che non è totalmente polarizzato ma fatto di molte sfumature.