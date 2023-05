Wish for a baby: il primo evento gratuito in italia dedicato alla fertilità e genitorialità - Il 20 e 21 maggio 2023

Wish for a baby è il primo evento in Italia totalmente gratuito di formazione, supporto, consulenza ed educazione incentrato sulla genitorialità e la fertilità.



Si terrà il 20 e il 21 maggio 2023, presso lo Spazio Antologico di Milano, ed è rivolto a tutti coloro che cercano supporto nel loro progetto di diventare genitori e che desiderano saperne di più su queste tematiche.



Un luogo di scambio e condivisione che offre l’opportunità di incontrare personalmente, in un ambiente discreto e sicuro, i principali attori globali della fertilità.



Ci saranno più di 40 conferenze guidate da specialisti della fertilità, consulenti, medici, professionisti della salute, associazioni, cliniche e molto altro.



Vi aspettiamo a Milano il 20-21 maggio 2023!



https://wishforababy-milan.exhibtickets.com/2023/it/