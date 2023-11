Mercoledì 8 novembre 2023 (ore 16.30), a Milano, a Palazzo Marino (Sala Alessi - Piazza della Scala, 2), si svolgerà l'evento annuale di Global Thinking Foundation, giunto all'ottava edizione, con il convegno dal titolo “Women for society - Diritti Umani e Sostenibilità economica per l’inclusione sociale”.



Dopo i saluti di Gaia Romani, Assessora ai Servizi Civici e Generali del Comune di Milano, e Maurizio Molinari, Direttore Ufficio Parlamento Europeo di Milano, interverranno, tra gli altri, il Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli (in videcollegamento), Claudia Segre, Andrea Farinet, Martina Rogato, Arianna Voto, Licia Ciocca, Giovanni Ziccardi, Rebecca Zoe De Luca, Lisa Noja, Giulia Cappelletti, Carolina Morace, Paola Testori Coggi, Alberto Firenze, Laura Mazza, Stefania Nardelli. Modera Janina Landau. Special guest Simonetta Agnello Hornby, intervistata da Luca Dini.



Al termine verrà lanciata We4, prima piattaforma di rete europea sull’inclusione finanziaria per prevenire la violenza economica, realizzata da Global Thinking Foundation con il sostegno di Banco BPM.





https://youtube.com/live/3v5YID3PIIc