A Milano l'incontro sul ruolo delle donne nel lavoro

Mercoledì 15 giugno alle 18 torna l’appuntamento "WoW - Women on Wednesday" con Inclusive leader: il potere della D&I, il sesto appuntamento organizzato da Phyd, la digital venture di The Adecco Group, che dà voce alle donne sulle tematiche di attualità legate al mondo del lavoro. L’incontro sarà realizzato in collaborazione con Women of Change Italia e vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Anita Falcetta, presidente dell’associazione.

"Nel mercato attuale è ormai chiaro che, per guidare le aziende del futuro, un approccio basato sulla collaborazione sia un requisito fondamentale. Per avere successo ed affermarsi come realtà leader e lungimiranti, le imprese devono infatti tenere conto di tutte le prospettive possibili, amalgamando in sé anime plurime che si spingano oltre ogni classificazione di genere. Ed è proprio il tema della leadership inclusiva che verrà affrontato durante questo sesto appuntamento di Women on Wednesday, attraverso una discussione tutta al femminile moderata dalla giornalista e attivista Elisa Serafini che vedrà la partecipazione di speaker di rilievo appartenenti a diversi settori, come Alessia Ruzzeddu, Head of Training Welfare Diversity & Inclusion Management presso Autostrade per l’Italia, Anita Falcetta, presidente di Women of Change Italia, imprenditrice creativa, Unstoppable Women per StartUpItalia e co-fondatrice di Mokamusic e Shata Diallo, Diversity, Equity & Inclusion Consultant di Mida Spa", hanno spiegato gli organizzatori.

“Essere leader inclusivi significa sposare in pieno la logica del cambiamento, dare spazio ai talenti che lavorano per noi superando ogni tipo di stereotipo, di genere e non soli, mettere in pista reali azioni di mentoring e fornire alle altre donne strumenti e consigli utili per l’espressione del loro potenziale. Questo è quello che cercheremo di fare durante l’incontro organizzato da Phyd", ha commentato Anita Falcetta.

Al link è possibile registrarsi per seguire l’evento in live streaming o prenotare il proprio posto per partecipare in modalità fisica dalla Phyd Arena, in via Tortona 31 a Milano.