Wonderart: la meraviglia dell'arte e l'espansione della prospettiva umana

Artemida Experience è lieta di annunciare l'apertura al pubblico della mostra WonderArt il 14 novembre, dalle ore 18. Esposizione artistica che rimarrà accessibile fino al 25 novembre, invitando il pubblico a esplorare un mondo di creatività, espressione e visioni uniche.



Inaugurazione



L'inaugurazione della mostra, che si terrà il 14 novembre, vedrà la partecipazione di due figure di spicco nel mondo dell'arte. La rinomata critica d'arte, Vera Agosti, offrirà una prospettiva illuminante sulle opere esposte, mentre l'Art Consultant, Elisabetta Roncati - ArtNomadeMilan, condividerà la sua profonda conoscenza e passione per l'arte, arricchendo ulteriormente l'esperienza dei visitatori.

WonderArt è un'ode all'arte come veicolo di comunicazione di pensieri e prospettive nuove, nonché come forma di libertà.



Artisti



La mostra ospita il lavoro di 55 artisti oltre che un’esposizione virtuale, provenienti da ogni angolo del mondo, ognuno dei quali esprime la propria visione e interpretazione dell'arte attraverso linguaggi unici. La varietà di medium, stili e approcci artistici garantirà una panoramica eclettica e coinvolgente, che stimolerà la mente e il cuore dei visitatori.



Alla mostra esporranno i seguenti artisti:



Agata Privitera, Agata Sand, Alessandra Russo, Alessio Palmieri, Amir Alkish, Angela Thouless, Annalisa Fontanesi, Ashley Chuah, Barbara Sebastiani, Benedetta Amighetti, Bilyana Stoyanova, Maria Carla Battistella, Cinzia Piemonte, Cristiana Giacchetti, Daniele Di Benedetto, Enzo Forgione, Franco Navarro, Gianluigi Biscuola, Giò Marni, Giorgia Coniglio, Gisela Prada, Giulia Cerri, Hong Zheng, Jack Salvatori, KRASH-MO, Tommaso Marcello-L’arte nelle mani, Laura Giampiccolo, Lorenzo Scarlata, Luana Bottallo-LuBi, Luigina Bottallo, Luca Manca-LuMa, Marialuisa Sabato, Marilena Tesei, Marko Kavalli, Michele Simonetti, MIDO, Mora Marianna, Paolo Napolitano, Rachele Gabrielli, Raffaele Di Gennaro- Pele, Raffaella Tognolatti-Raffio, Roberto Viroli, Rosa Maria Lena, Sara Carusone-SasyCa, Sara Fassi-ULD, Shuyi Qi, Silvia Scarpellini-_LaTilla_, Sonia Laiacona, statidanymo, STRIMI21, STROUX, Tina Vale, Veronica Apicella.



Artisti in digitale:

Anna Chiara Dima, Ignazio Stabile, Lucia D’Aleo-Lu D’Aleo Art.



Premiazione



Durante la serata di chiusura, il 25 Novembre dalle ore 18, verranno decretati, attraverso il giudizio della critica Vera Agosti, i tre vincitori dell’evento a cui verranno dedicate tre critiche individuali. Il vincitore assoluto avrà inoltre l’accesso diretto al prossimo evento organizzato da Artemida Experience.