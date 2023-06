Woody Allen suonerà in concerto a Milano

Woody Allen su un palco di Milano a suonare il clarinetto. Succederà il 6 e 7 settembre al Blue Note in via Borsieri. Il regista e premio Oscar tornerà in città per due concerti nel tempio del jazz.

Per più di quarant’anni, Woody Allen e la sua New Orleans Jazz Band hanno deliziato il pubblico con la loro musica con un mix di ispirazione New Orleans. Il suono della band è saldamente radicato nella musica che Woody Allen ha amato fin dall’infanzia traendo ispirazione da grandi musicisti del passato quali, Sidney Bechet, George Lewis, Johnny Dodds, Jimmie Noone, Jelly Roll Morton, Bunk Johnson e ovviamente Louis Armstrong.

Il loro repertorio è composto da oltre 1200 canzoni che comprendono: melodie popolari, inni, spiritual, marce, blues e rags dell’inizio del XX secolo. In linea con la natura spontanea della musica, la scaletta viene improvvisata, nessuno, nemmeno i musicisti sanno quale canzone Allen chiederà di suonare dopo.

Per venticinque anni, il gruppo ogni lunedì sera ha suonato presso il rinomato Carlyle Hotel di Manhattan. Allen ha persino mancato di accettare un Academy Award per non mancare il suo concerto del lunedì sera. Nel 1996, la band ha intrapreso il suo primo tour europeo che è stato filmato e raccontato attraverso il film documentario, vincitore di un Oscar 'Wild Man Blues'.