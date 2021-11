Work at the crossroads

L’Istituto Svizzero presenta il kick-off talk che introduce ‘The Future of Work’, una conferenza internazionale che si concentrerà sui cambiamenti nei mercati del lavoro, nell’educazione e nelle relazioni di lavoro. La discussione riunirà tre prospettive, analizzando il passato, il presente e il futuro degli sviluppi del lavoro.

Il talk vedrà la partecipazione di Isabelle Ferreras (Università di Lovanio), Jakub Samochowiec (GDI Gottlieb Duttweiler Institut), Juliane Schiel (Università di Vienna) e sarà moderato da Mara De Monte (Direttrice ad interim, TASC Platform, The Graduate Institute).



L’incontro è organizzato in collaborazione con l’Ambasciata di Svizzera in Italia, l’Università di Losanna e l’Università LUISS di Roma.

___________________



15.11.2021 H18:00

Online

In inglese



Informazioni e registrazione: https://bit.ly/3C9pPDM