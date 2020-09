Workers | Alberto mesirca

Alberto Mesirca



WORKERS



A cura di Anna Dusi



In collaborazione con EMERGENCY e ENABEL



17 Settembre – 8 Ottobre 2020

Opening 17 Settembre 2020 ore 18.30



Preview Stampa: Giovedi 17 settembre ore 11:30 – 12:30

Siamo lieti di presentare a Gli eroici furori questa mostra che crea consapevolezza su un tema molto delicato: la condizione umana nel mondo del lavoro a livello globale. In sintonia con il tema di Photofestival di quest’anno: scenari, orizzonti, sfide, il mondo che cambia.

Parte di questo unico progetto di Alberto Mesirca includerà un omaggio a una delle più importanti organizzazioni umanitarie: EMERGENCY.

Quando si racconta di storie universali di uomini e donne, si sta raccontando la storia del lavoro, ma anche il passare del tempo, il contesto storico e sociale, lo sviluppo dell'economia e la precarietà di molti paesi. Da un lato la tecnologia e la società globale si lanciano verso frontiere inimmaginabili, dall'altro proprio questo dinamismo sembra aver lasciato indietro persone e settori che necessitano di maggiore attenzione. In balia di una specie di dimenticanza.

Il progetto “Workers” vuole creare una ricerca e una esplorazione sul mondo del lavoro e su quello delle risorse umane, esaminando il rapporto tra lavoro e individuo, tra cultura, abitudini e gesti della vita quotidiana.

Le immagini di Alberto sono liriche, il fotografo volge lo sguardo a piccoli ma essenziali dettagli, concentrandosi sull'anima del lavoratore. È così che nascono racconti puri e immediati che si integrano in geometrie intelligenti e autentiche dove i lavoratori tornano, tra frammenti di rabbia e desiderio di riscatto, ad essere al centro di una narrazione graffiante e brutalmente veritiera. Immagini che rappresentano la fatica, l'orgoglio, tutte espressione della dignità dell'uomo e della donna.