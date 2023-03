Workshop di Kokedama



Nella cornice di Cascina Cotica è in arrivo il primo workshop della stagione con Cristina di @piantallaria lab , chiacchiere e un aperitivo finale incluso.



Domenica 26 Marzo, delle 16 alle 18



Kokedama è una tecnica di coltivazione simile al Bonsai. Significa “perla di muschio”. Il vaso viene sostituito da un involucro di muschio che contiene il substrato utile per la crescita della pianta.



Durante il corso imparerete a creare questi piccoli “pianeti verdi” per decorare la vostra casa, ma perfetti anche per essere regalati.

Ognuno realizzerà il proprio kokedama che porterà a casa.



per più informazioni e per iscriversi:



puoi anche scriverci a spaziotempomilano@gmail.com