Il 18 Novembre nello spazio Nuova Acropoli di Lorenteggio a Milano si terrà un Workshop di Teatro e Filosofia per trascorrere un pomeriggio alla scoperta di nuovi orizzonti teatrali e filosofici.



Sotto la guida di istruttori qualificati e in compagnia di altri aspiranti attori e/o appassionati di Filosofia come te avrai la possibilità di imparare a lavorare su un personaggio a livello fisico, emotivo e vocale attraverso esercizi ritmici, sonori, immaginativi, sensoriali e scoprire insieme il senso dei “gesti”.



Il workshop sarà improntato su esercizi di lettura e interpretazione espressiva, l’utilizzo della voce così da scoprirne tutte le sfumature per amarne il senso e il valore. Si passerà poi alla redazione di testi di pillole filosofiche sul tema “Pensieri che diventano gesti, gesti che trasformano il mondo”, lavorando a livello teatrale sulla specificità dei caratteri e sulla naturalezza espressivi.



L’esperienza sarà guidata dai curatori e dagli attori dei gruppi di Teatrosofia, che dal 2014 mette in scena dal vivo e online dialoghi e interviste impossibili ai grandi filosofi del passato, e Teatropoli, progetto di aggregazione teatrale per la terza età. Un impegno che sostiene e mette in pratica l’idea che il Teatro sia qualcosa di profondamente legato ed aderente alla vita, alle urgenza espressive dell’artista e alla società.



Per chi vorrà prestarsi, al termine, laboratorio finale di “recitazione per il web” con attrezzature professionali.



P?artecipazione gratuita, consigliata la prenotazione anche via Eventbrite.





L?'attività è svolta in occasione della Giornata Mondiale della Filosofia promossa dell'Unesco.