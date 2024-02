Workshop gratuito di autodifesa e protezione personale

In un contesto urbano caratterizzato da crescenti tassi di violenza, dove le cronache quotidiane sono troppo spesso macchiate da notizie di aggressioni e femminicidi, emerge con urgenza la necessità di adottare misure concrete per la sicurezza personale delle donne. Consci della gravità della situazione e dell'impellente bisogno di promuovere un cambiamento sostanziale, siamo orgogliosi di annunciare il nuovo appuntamento del Workshop gratuito di Protezione Personale e Autodifesa Femminile, un evento imperdibile per chiunque voglia prendere un ruolo proattivo nella lotta contro la violenza sulle donne. "NON BASTA FARE SOLO UN POST" non è solamente uno slogan, ma un vero e proprio manifesto che invita ad andare oltre la solidarietà espressa sui social media, specialmente in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Questa iniziativa si pone come un concreto passo avanti verso l'autodeterminazione e la sicurezza femminile, offrendo strumenti pratici e psicologici per non diventare preda.

Durante il corso della tre ore di formazione, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare non solo le tecniche fisiche di autodifesa, ma anche e soprattutto gli aspetti psicologici legati alla paura e alla reazione in situazioni di pericolo. Questo workshop si distingue per il suo approccio olistico, che mira a fornire alle donne le competenze per riconoscere, evitare e anticipare situazioni di rischio, abilitandole a proteggere se stesse con maggiore efficacia. Ricordiamo che i posti per questo evento formativo, di cruciale importanza per la comunità, sono limitati. L'iscrizione è obbligatoria e avviene tramite accredito via email all'indirizzo contatti@plusone.it.

Vi invitiamo a cogliere questa opportunità unica di empowerment personale, un passo avanti verso un futuro in cui la sicurezza non sia un'opzione, ma un diritto incondizionato. Posti limitati questo evento gratuito di Protezione Personale e Autodifesa Femminile: un'occasione per imparare, crescere e contribuire attivamente alla creazione di una società più sicura per tutte.

Dati Evento:

Sabato 17 febbraio 2024, dalle ore 14 alle 17.

Workshop gratuito con iscrizione obbligatoria.

Luogo: Plus1 Gym Concept, Via Friuli 8/A