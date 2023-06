Workshop logistica urbana: il corriere in cargo bike e la ciclo-logistica

Come attività conclusiva del progetto promosso da C40 Cities sulla Logistica Urbana “Zero Emission Urban Goods Transportation Programme”, il Comune di Milano e AMAT hanno organizzato un workshop finalizzato a far conoscere e scoprire, anche nei suoi aspetti più pratici, la professione del corriere in cargo bike e la ciclo-logistica per le consegne di ultimo miglio a zero emissioni in città.

L’evento si terrà il giorno sabato 24 giugno 2023 dalle ore 9:30 alle 17:00 presso la Sala Colonne della Fabbrica del Vapore.

Un evento gratuito rivolto alle aziende attive nel settore del trasporto merci, ai cittadini alla ricerca di nuove opportunità lavorative e agli interessati al tema della ciclo-logistica.

Gli operatori milanesi Urban Bike Messenger, Corrieri della Madonnina, Bici Bike Couriers e SoDe Social Delivery che offrono servizi logistici con le cargo bike presenteranno il loro lavoro e guideranno i partecipanti che lo desiderano nel provare le cargo bike.



L’accesso all’evento è gratuito ed aperto, previa registrazione al seguente link https://www.eventbrite.it/e/645364772407 entro il 18 Giugno.