World pancreatic cancer day

E' arrivata la giornata mondiale per la lotta contro il tumore del pancreas!

questa sera UniCredit Tower sarà illuminata di viola come simbolo per ricordare tutte le persone che hanno combattuto contro questa terribile malattia.

Sulla pagina dell'associazione Nastro Viola https://www.nastroviola.org/

potrete trovare tutti gli approfondimenti scientifici e le campagne di raccolta fondi attive al momento.

I fondi raccolti verranno destinati alla ricerca, ai migliori centri ospedalieri che al momento si occupano in modo specialistico di questa patologia.

Ognuno di noi oggi può partecipare a questo pensiero in memoria dei propri cari e amici accendendo una luce di colore viola o indossando qualcosa di viola.



Potete poi postarla sui social usando gli hashtag #wpcd #nastroviola #facciamolucesultumorealpancreas



Grazie a tutti!