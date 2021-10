Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Si avvicina la data della Giornata Mondiale per la lotta contro il tumore del pancreas, quest'anno sarà il prossimo 18 novembre 2021. L'associazione nastro viola si occupa della divulgazione scientifica per sensibilizzare le persone su questo aggressivo tumore e fare informazione sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce. Inoltre si occupa di raccolta fondi per i più importanti centri di ricerca e riferimento in Italia. Durante quella giornata, i monumenti e luoghi di importante interesse pubblico e privato di varie città del mondo, si illumineranno di viola. https://www.awarenessdays.com/awareness-days-calendar/world-pancreatic-cancer-day-2021/ Dal 2016 come associazione "Nastro Viola" chiediamo l'importante adesione all' iniziativa da parte di Unicredit Tower che accende di colore viola lo spire della torre e promuove la campagna su i suoi social. Di seguito i link all'iniziativa: https://www.nastroviola.org/senza-categoria/world-pancreatic-cancer-coalition-forward-together-2021 Chiediamo a MilanoToday di poter divulgare la notizia per amplificare la visibilità dell'evento. Resto a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti. Cordiali saluti Veronica Lanatà veronica.lanata@libero.it Volontaria associazione Nastro Viola