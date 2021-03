Worldwide endomarch 2021

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Anche quest’anno Ændo Associazione Italiana Dolore Pelvico e Endometriosi, da sempre di supporto e presente attivamente, parteciperà alla Worldwide Endomarch che per l’Italia vede un’edizione virtuale nella giornata di sabato 27 marzo. Per dar maggior risonanza all’evento domenica 28 marzo è stato organizzato dal team italiano l’Endo Social Day, convegno virtuale sul web con l’intervento di ginecologici e medici specializzati in endometriosi, psicologi, rappresentanti del mondo associativo e delle Istituzioni. Le attività sul territorio organizzate del Team Italy. Cosa succede a Milano. Tra le attività promosse quest’anno ci sono le campagne alla loro seconda edizione: “Facciamo luce sull’endometriosi” La campagna illuminerà di giallo monumenti e palazzi in molte città in tutto il paese. A Milano il 25 marzo saranno illuminati Palazzo Lombardia, piano 39; Grattacielo Pirelli, piano Carrello; Fontana dell’Ospedale San Raffaele; UNICREDIT S.p.A. a Milano, il 27 marzo 2021, alle 21.30 accenderà lo spire per la giornata mondiale di sensibilizzazione sull’endometriosi. “Coloriamo di giallo le vetrine” La campagna conta molte adesioni in tutt’Italia negozianti e punti vendita della grande distribuzione che, nel mese di marzo, stanno colorando di giallo le loro vetrine. Gesti simbolici dal forte impatto sociale che mirano a creare consapevolezza sulla malattia. La marcia mondiale per l’endometriosi Nel mese di marzo, lo stesso giorno in tutto il mondo, si svolge la Endo Million Women March, Marcia Mondiale per l’Endometriosi giunta alla sua ottava edizione. La marcia è stata fondata dalla Drs. Nezhat & Family Foundation Camran Nezhat. Lo scopo della manifestazione è sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia. Il Team Italy, organizza l’edizione italiana che, anche quest’anno sarà virtuale. L’intera manifestazione si svolge nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 marzo. Ændo Ændo Associazione Italiana Dolore Pelvico ed Endometriosi nasce il 1 Giugno 2012 per formare i professionisti, aprire un canale di dialogo diretto alle giovani donne, fornire uno strumento di supporto e divulgazione per i medici e le pazienti, sostenere la ricerca, favorire la diagnosi precoce. L’endometriosi è una malattia cronica e complessa, originata dalla presenza anomala del tessuto che riveste la parete interna dell’utero in altri organi, la patologia può generare dolore cronico e infertilità. Ne soffre una donna su 10. #1SU10 www.aendoassociazione.com