Worm up! festival: Carla Bruni

La lunga estate calda dei concerti comincia al Teatro Dal Verme di Milano in una nuova collaborazione tra Ponderosa Music and Art e I Pomeriggi Musicali, una rassegna di preriscaldamento con i protagonisti della scena internazionale, da ascoltare in condizioni ottimali, nella sostenibile leggerezza dell’aria condizionata.



Sabato 6 Luglio - ore 21:00

CARLA BRUNI



La musica di Carla Bruni, première dame della musica francese, è un sincero abbraccio. La sensibilità, le emozioni che emergono e la composizione musicale nei suoi album testimoniano un temperamento artistico unico, mai ostentato. Attraverso il fluire delle canzoni possiamo percepire il desiderio di calma e semplicità, con la volontà di liberarsi dagli eccessi. Un’anima acustica e frammenti di melodia sono le solide fondamenta di tutti i suoi brani.