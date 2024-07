Worm up! festival: Hania Rani

La lunga estate calda dei concerti comincia al Teatro Dal Verme di Milano in una nuova collaborazione tra Ponderosa Music and Art e I Pomeriggi Musicali, una rassegna di preriscaldamento con i protagonisti della scena internazionale, da ascoltare in condizioni ottimali, nella sostenibile leggerezza dell’aria condizionata.



Lunedì 8 Luglio – 21:00

HANIA RANI



Quella di Hania Rani è una musica che fonde il non affatto classico suono delle produzioni pianistiche contemporanee europee con strutture reiterate e circolari; un costante dialogo tra le parti che farà la felicità degli amanti di Nils Frahm e, i cui spunti e citazioni, ricordano nomi illustri come Philip Glass o John Cage. Musica alta, musica colta ma che vuole parlare a quante più persone possibili per essere compresa, apprezzata e amata nella sua pienezza.