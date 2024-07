Worm up! festival: Kokoroko e Matteo Mancuso

Orario non disponibile

Quando Dal 10/07/2024 al 10/07/2024 Orario non disponibile

La lunga estate calda dei concerti comincia al Teatro Dal Verme di Milano in una nuova collaborazione tra Ponderosa Music and Art e I Pomeriggi Musicali, una rassegna di preriscaldamento con i protagonisti della scena internazionale, da ascoltare in condizioni ottimali, nella sostenibile leggerezza dell’aria condizionata.



Mercoledì 10 Luglio – 21:00

KOKOROKO + MATTEO MANCUSO





Matteo Mancuso, classe 1996, cresce nella provincia di Palermo. Enfant prodige si approccia al mondo della musica già da piccolo, grazie anche al padre, Vincenzo Mancuso, grande chitarrista e produttore ben noto nell’industria musicale, il quale sarà per il piccolo Matteo una grande guida all’ascolto oltre che un Maestro nel primo approccio allo strumento. Il suo primo album solista intitolato “The Journey” è un’opera che delinea la sua autentica natura musicale poliedrica.