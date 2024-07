Worm up! festival: Quinteto Astor Piazzolla

La lunga estate calda dei concerti comincia al Teatro Dal Verme di Milano in una nuova collaborazione tra Ponderosa Music and Art e I Pomeriggi Musicali, una rassegna di preriscaldamento con i protagonisti della scena internazionale, da ascoltare in condizioni ottimali, nella sostenibile leggerezza dell’aria condizionata.



Sabato 13 Luglio – 21:00

QUINTETO ASTOR PIAZZOLLA con Orchestra I Pomeriggi Musicali



Il concerto vedrà esibirsi sul palco del Teatro Dal Verme il Quinteto Astor Piazzolla con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali in un programma inedito con le composizioni di Astor Piazzolla orchestrate da Pablo Mainetti, bandoneonista del Quinteto. Dopo la scomparsa del musicista e compositore argentino, la moglie Laura Escalada Piazzolla ha creato una Fondazione per proteggere e diffondere il suo enorme lascito e fondato il Quinteto, sua formazione prediletta. Cinque dei migliori musicisti argentini con una solida preparazione di tango alle spalle, come sarebbe piaciuto ad Astor. Hanno temperatura, swing, talento: un amalgama perfetto per far rivivere una musica che sembrava irripetibile. Due Latin Grammy Award ©, nel 2019 e 2023, dimostrano l’attenzione e l'apprezzamento internazionale per il loro lavoro. L’Orchestra I Pomeriggi Musicali, organico storico fondato nel 1945 che ha segnato la cultura musicale milanese del Novecento, si appresta a festeggiare la sua 80° Stagione di attività. L’Orchestra sarà diretta da Alessandro Cadario.