Worm up! festival: Rhiannon Giddens e Micah P. Hinson

La lunga estate calda dei concerti comincia al Teatro Dal Verme di Milano in una nuova collaborazione tra Ponderosa Music and Art e I Pomeriggi Musicali, una rassegna di preriscaldamento con i protagonisti della scena internazionale, da ascoltare in condizioni ottimali, nella sostenibile leggerezza dell’aria condizionata.





Mercoledì 3 Luglio – ore 21:00

RHIANNON GIDDENS + MICAH P. HINSON



Da un lato la regina del folk contemporaneo, due volte Grammy Award e vincitrice del premio Pulitzer, dall’altro un trovatore di intensità biblica. Sono Rhiannon Giddens, uno dei grandi nomi del folk a stelle strisce degli ultimi quindici anni, che attraverso la sua musica ha saputo rivendicare il ruolo di interprete della nuova musica afroamericana. E il menestrello texano Micah P. Hinson, la cui voce profonda e delicata arriva allo stomaco del suo pubblico servendosi di storie dai testi schietti, utilizzando parole mai banali e fortemente poetiche.