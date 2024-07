Worm up! festival: Sofiane Pamart

La lunga estate calda dei concerti comincia al Teatro Dal Verme di Milano in una nuova collaborazione tra Ponderosa Music and Art e I Pomeriggi Musicali, una rassegna di preriscaldamento con i protagonisti della scena internazionale, da ascoltare in condizioni ottimali, nella sostenibile leggerezza dell’aria condizionata.



Martedì 2 Luglio – ore 21:00

SOFIANE PAMART



Grazie alla sua attitudine più hip hop, Sofiane Pamart, ha dimostrato di saper unire in maniera efficace il mondo della composizione classica con i testi e le sonorità rap. Fin da piccolo si dimostra un prodigio del pianoforte, diventando oggi uno dei compositori classici contemporanei francesi di riferimento in tutto il mondo. In Italia arriva all’attenzione del grande pubblico grazie all’ultimo album “Dreamers” in collaborazione con il pilota di Formula1, Charles Leclerc.