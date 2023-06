Written by wolves per la prima volta in italia: data unica 2 novembre milano

Per la prima volta in Italia i neozelandesi WRITTEN BY WOLVES, una delle più promettenti new rock band degli ultimi anni, per un concerto unico che si terrà giovedì 2 novembre al Legend Club di Milano. I biglietti sono disponibili in prevendita presso i circuiti ufficiali TicketOne e Mailticket.



Rock fresco, con atmosfere epiche e cinematografiche, i WRITTEN BY WOLVES sono approdati sulla scena mondiale con il debutto "Secrets" nel 2019, per unirsi poi ad alcuni dei più grandi nomi della musica rock nel 2021 con "The Collab Project": un EP e un'iniziativa di salute mentale volta a dare ai propri fan, amici e follower una piattaforma per parlarne. Con Sonny Sandoval dei POD, Kellin Quinn degli Sleeping With Sirens, Trenton Woodley degli Hands Like Houses e Sydney Rae White dei The Wild Things, l'EP ha ricevuto il plauso della critica, milioni di stream e ha deliziato i fan di tutto il mondo.

Rinomati per uno spettacolo live altamente energico, hanno già condiviso il palco con pesi massimi internazionali come Machine Gun Kelly, Limp Bizkit, Pendulum, Sublime With Rome, Suicidal Tendencies, Hed PE, Falling In Reverse, Escape The Fate, We The Kings, Four Year Strong, Stevie Stone, Kehlani e hanno recentemente completato tre tour nazionali con due delle più grandi rock band della Nuova Zelanda: Devilskin e Blindspott.

WRITTEN BY WOLVES sono una delle rock band più ascoltate in Nuova Zelanda, con più di 350.000 ascoltatori mensili, 51.000 follower e oltre 64 milioni di stream su Spotify e oltre 119.000 abbonati e 74 milioni di visualizzazioni su YouTube. I singoli precedenti "Not Afraid To Die", "Genius" e "Timebombs & Hurricanes" hanno tutti ricevuto Highly Commended Awards nella prestigiosa International “Song Writing Competition”.



Il singolo “Give ‘Em Hell” ha raggiunto il numero 13 della SMR Radio Chart di rock mainstream negli Stati Uniti. Con la pubblicazione di “Misery” in maggio, l’annuncio del tour internazionale, i Written By Wolves hanno lanciato la loro nuova era e sono tornati più grandi che mai.







"Fondamentalmente stanno spaccando ed è tempo che il resto del mondo lo sappia" Kerrang!

"Ora sono pronti ad affrontare il mondo" Rock Sound





www.writtenbywolves.com



www.instagram.com/writtenbywolves