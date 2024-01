Design, vinili e artigianato: il primo mercato dell'anno di Wunder Mrk

Domenica 4 febbraio arriva il primo apputamento dell'anno di Wunder Mrkt, il mercatino senza tempo di Milano.

Situato tra le mura di una ex fabbrica della Bovisa, Wunder Mrkt è un luogo unico dove poter acquistare creazioni artigianali, vintage, pezzi unici, oggetti di design, vinili, poster e arte.

Il mercatino

Wunder Mrkt continua la sua tradizione di ricerca, artigianato, vintage, consumo sostenibile, socializzazione e divertimento con oltre 100 espositori selezionati da tutta Italia.

I visitatori potranno immergersi tra i colori, suoni e sapori deliziosi in via Bovisasca 59: dalle 11 alle 21 non solo market, ma concerti, djset, laboratori per bambini, spettacolo dei burattini e cibo tutto il giorno. Ingresso gratuito

