Mercatino di Natale a Milano

REMIRA è un format pensato per coltivare una comunità inclusiva. I nostri eventi offrono workshop sulla sostenibilità, incontri di discussione e appuntamenti fisici e digitali con la volontà di sensibilizzare il pubblico verso uno stile di vita più sostenibile. Ci vediamo il 10 Dicembre e il 17 Dicembre a Milano per due Xmas Edition!

Potrai fare regali sostenibili, pranzare in loco grazie alle proposte dei food truck e ascoltare musica tutto il giorno.

10 DICEMBRE

Via Morosini 8

Giardino delle Culture

FREE ENTRY

10:30-19:00

?

17 DICEMBRE

Via Pitteri 56 Lambrate

Teatro Martinitt



Gallery





10:30-19:00