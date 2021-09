XXII giornata europea della cultura ebraica – 10 ottobre 2021: “il dialogo”. Il programma di Milano

È dedicata alle diverse accezioni del termine “dialogo” la XXII edizione della Giornata europea della Cultura ebraica in programma domenica 10 ottobre.

La giornata, che a Milano coincide con il VI Festival Jewish and the City e avrà un primo momento già sabato 9 ottobre, prevede conferenze, spettacoli e concerti per esplorare l’universo del dialogo (interreligioso, tra generazioni, in letteratura, ma anche con se stessi nel dialogo terapeutico etc.), aprendo alla conoscenza della cultura ebraica in ogni suo aspetto. Con l’occasione, la Comunità ebraica milanese ricorderà, con un evento dedicato, la figura di Livio Garzanti a cento anni dalla nascita del grande editore.

Tanti i nomi in calendario. Per citarne solo alcuni: rav Alfonso Arbib, Gioele Dix, il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese (in collegamento via Zoom), Sergio Della Pergola con Ferruccio De Bortoli, Armando Torno, Haim Burstin, Jean Blanchaert.



Si parte sabato 9 ottobre, alle ore 21.30, al Museo di Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci , con il tema del dialogo verticale tra uomo e Dio nello spettacolo “Yossl Rakover si rivolge a Dio”, di Zvi Kolitz (attrice Marina Bassani, violino: Yulia Verbiskaya).



Domenica 10 ottobre, alla Sinagoga di via Guastalla, alle ore 10.00 introdurranno la giornata Gadi Schoenheit, assessore alla Cultura della Comunità ebraica; Milo Hasbani, presidente della Comunità ebraica e rav Alfonso Arbib, rabbino capo della Comunità ebraica. Seguirà un dibattito sul dialogo interreligioso cura di Fiona Diwan con rav Alfonso Arbib, Mons. Gianantonio Borgonovo, Imam Yahia Pallavicini, Lama Paljiin Tullio Rinpoche; alle 11.30 lezione dello storico Alberto Cavaglion sul dialogo tra le istituzioni italiane e la popolazione ebraica con la partecipazione (via zoom) del Ministro Luciana Lamorgese e Milena Santerini, coordinatrice nazionale per la lotta all’antisemitismo.



Alle ore 12.30, monologo di Gioele Dix “Una lingua dolce è un albero di vita” (Proverbi 15,4).



Nel pomeriggio, gli eventi saranno al Museo nazionale di Scienza e Tecnica a partire dalle ore 15.00.

Si parlerà di dialogo tra le generazioni con (“La catena della trasmissione in Isaac Bashevis Singer e nella diaspora yiddish. Tra letteratura e vita”. A cura di Fiona Diwan e Haim Burstin); di dialogo politico, Israele e convivenze con Ferruccio De Bortoli e Sergio Della Pergola, di dialogo nell’arte con il gallerista Jean Blanchaert e di dialogo terapeutico con lo psichiatra Leo Nahon.

Alle ore 18.30, il ricordo di Livio Garzanti a cento anni dalla nascita, del giornalista, saggista e amico Armando Torno. Chiusura alle ore 20.30 con un concerto a cura dell’ensemble Dreidel di Marco Valabrega sul dialogo musicale tra Sefarditi e Askenaziti per la regia di Roberto Zadik.



Lunedì 11 ottobre, alle ore 18.30, al Museo di Scienza e Tecnologia si parlerà di dialogo sociale con Angelica Edna Calò Livne, insegnante, regista, attrice e scrittrice ebrea italiana, che in Alta Galilea, dove vive da tanti anni, ha creato la Fondazione Beresheet LaShalom- Un inizio per la pace, impegnata nell'educazione interculturale attraverso il teatro.

Chiusura alle 20.30 con un concerto del gruppo Masha Ray, la musica ebraica tra tradizione e modernità.



Visite guidate alla Sinagoga a cura di Daniela Di Veroli domenica ore 9.00 e al termine del monologo di Gioele Dix.



Tutti gli eventi saranno integralmente registrati e disponibili nei giorni seguenti sul sito della Comunità ebraica, https://www.mosaico-cem.it/







L’accesso agli eventi avverrà nel rispetto delle normative anti-covid vigenti.

