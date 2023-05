Xy quartet - rosetum jazz festival

ll Centro Culturale Rosetum è orgoglioso di invitarvi al sesto concerto della quinta stagione del Rosetum Jazz Festival, festival di 8 concerti una volta al mese di artisti provenienti da tutto il mondo.



Venerdì 14 aprile 2023 dalle 21:00 alle 23.30

Via Pisanello, 1 Milano

INGRESSO GRATUITO

Prenotazione obbligatoria via e-mail a jazz@rosetum.it



Sesto appuntamento con XY Quartet:



Si può considerare a tutti gli effetti una band di riferimento del nuovo jazz italiano.

La formazione è nata nel 2011 e ha ormai alle spalle tre lavori discografici, concerti presso molti dei principali festival italiani e una crescente attività all’estero. Ha ottenuto numerosi consensi di critica e pubblico ed è stato premiato nel 2014 e nel 2017 come secondo miglior gruppo italiano dalla rivista Musica Jazz.



XYQuartet si contraddistingue dal vivo per la forza e l’efficacia espressiva con la quale elabora materiali musicali, originali e innovativi, mantenendo un costante equilibrio tra composizione e improvvisazione. Svariate influenze contraddistinguono la musica della band: jazz, contemporanea, minimalismo, elettronica, prog, tutti elementi che confluiscono in un linguaggio peculiare, caratteristico e unico, che fa di XYQuartet una band assolutamente originale nel panorama internazionale.



Appassionati di ricerca musicale ma anche di fantascienza, architettura e letteratura i band leader del progetto Nicola Fazzini e Alessandro Fedrigo amano immaginare che la loro musica sia ispirata e composta da Jon Futuru, un immaginario personaggio frutto della fantasia di Alessandro Fedrigo che vive nello Spazio in un tempo lontano.