Yah art days - tre giorni tra arte, musica e poesia

Young Art Hunters riapre la stagione delle mostre fisiche con tre giorni dedicati interamente all’arte, alla musica ed alla poesia.

L’idea è proprio quella di un festival con i suoi headliners, in questo caso i nostri artisti e quell’atmosfera di freschezza e libertà che solo una full immersion di sensazioni visive e sonore può evocare.

Sono tre giorni pregni di cultura, dove i protagonisti saranno gli artisti giovani emergenti e tutti gli amanti dell’arte. La prima giornata viene dedicata alla fotografia, in particolare a Joel Ivan Thomas e Mila Starosta, due artisti internazionali che ci daranno la loro visione sul corpo non convenzionale. Il protagonista della seconda giornata sarà invece Ado Brandimarte, un giovane scultore accompagnato dalla musica live di un gruppo con sonorità indie. L’ultimo giorno, sarà dedicato alla poesia e alle arti visive con una tipologia di mostra originale già consolidata chiamata ‘Illustrami’. Tre giorni insomma, di pura arte.



YAH è un’associazione nata per promuovere l’arte giovane ed emergente. In questo anno siamo cresciuti e intendiamo crescere ulteriormente per arricchire Milano e prossimamente Berlino di proposte culturali e di iniziative sempre innovative. Gli YAH Art Days proseguono infatti, il ciclo dedicato alle nuove promesse dell’arte, alle quali si vuole dare libertà di espressione e ai quali si richiede il massimo impegno e qualità, per ricreare quel tessuto ricco di creatività del mondo dell’arte, altrimenti spesso irrigidito dietro a pure logiche di mercato, che qui può trovare invece nuova linfa e stimolo.??L’evento si svolgerà rispettando tutte le norme anti covid19 vigenti.



YAH ART DAYS - PROGRAMMAZIONE

? PRIMO GIORNO :

‘CORPI DI TESSUTO’

INAUGURAZIONE : Venerdì 10 settembre 2021 dalle 12 alle 20

DOVE: Giardino Nascosto, Via Malaga 10 - 20143 Milano

Il primo giorno di mostra si apre con una bipersonale dedicata a due fotografi internazionali; Joel Ivan Thomas e Mila Starosta. Il tema affrontato attraverso i loro scatti, è quello di un corpo non convenzionale, una pelle che veste senza appartenere ad alcun genere, libera nella sua piena espressione. Pelli diverse, fatte di trame, di storie silenziose. Pelli che diventano costumi, contenitori di anime dove forme e colori si alternano in una danza priva di alcuno schema.



? SECONDO GIORNO :

‘ATTRAVERSO LA MATERIA’

INAUGURAZIONE : Sabato 11 settembre 2021 dalle 12 alle 20

DOVE: Giardino Nascosto, Via Malaga 10 - 20143 Milano

Per il secondo giorno degli YAH Art Days, la mostra ‘Attraverso la materia’ immergerà gli spettatori in un'aurea metafisica, dove il protagonista sarà Ado Brandimarte, scultore di Ascoli Piceno. Le sue opere modernizzando la grande tradizione scultorea occidentale coinvolgendo i massimi sistemi terrestri: il pieno ed il vuoto. Un'importante occasione per apprezzare ed appassionarsi alla materia in una veste riflessiva, che non si ferma all'estetica e che spinge il pensiero verso nuovi punti dell'essere. Accompagnato dalla Band Indie "inserire nome", l'evento concilia il benessere di stare in un luogo pieno di cariche artistiche: un giardino pregno di natura, lontano dalle sonorità metropolitane di Milano, pur essendo nel cuore della provincia. Il Giardino Nascosto è proprio il sentiero giusto per questa grande personalità scultorea e per le sognanti musiche di questo giorno di Festival.



? TERZO GIORNO :

‘ILLUSTRAMI 4’

INAUGURAZIONE : Domenica 12 settembre 2021 dalle 18 ?DOVE: Le Biciclette, Via Giovanni Battista Torti, 2 - 20123 Milano

Il nostro staff è orgoglioso di presentare, per gli YAH Art Days, la quarta edizione di Illustrami, una mostra dedicata all’arte e alla poesia, dove artisti e scrittori si confronteranno su diverse tematiche lasciando che le loro idee si fondano in una performance tra pensieri e colori.

La mostra ospiterà non solo le opere presentate dagli artisti, ma un vero e proprio poetry slam, dove sarà data la possibilità ai poeti, di recitare la propria poesia davanti al nostro fantastico pubblico.?Agli spettatori verrà chiesto di votare la coppia vincitrice tramite un link che verrà fornito dallo staff di Yah durante la serata. La coppia vincitrice verrà annunciata a fine serata e sarà automaticamente ammessa alla quinta edizione di Illustrami che avrà luogo a Berlino.??

GLI ARTISTI E I POETI:

Sofia Bianchetti - Isotta Ortonovi

Simone Croci - Maria Teresa Fidanzia

Riccardo Bandiera - Alessandro Maccari (Latte)

Niccolò Misrachi - Ilaria Amodio



Irene Vesentini - Elena Brambilla (Radice)

