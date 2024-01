Yicca 23/24 international contest of contemporary art

Abbiamo il piacere di annunciare le date della mostra finale del concorso “YICCA 23/24” che si terrà dal 13 al 23 Gennaio 2024 a Milano, negli spazi della fondazione

LUCIANA MATALON FOUNDATION

Foro Buonaparte, 67 - 20121 Milan - Italy

https://www.fondazionematalon.org/



Vernice: Sabato 13 Gennaio 2024, ore 17:30



La mostra presenta le opere di 17 artisti finalisti: Agata Borowska - Poland, Alessandro Alghisi - Italy, Anna Salenko - Hong Kong, Arianna Maccagnola - Italy, Bekim Hasaj - Finland, CHiNGLiSH WANG - Taiwan, George & Przemyslaw - Germany, Giulia Barone - Italy, Giulia Lucrezia Santambrogio - Italy, HANNAZ - South Korea, Lloyd Tabing - Sweden, Luigi M. Verde - Italy, Nanying Zhu - United Kingdom, Ruoyu Gong - China, Simone Miccichè - Italy, Takuma Shiratani - Japan, Yoshiyuki Katayama - Japan.



Ogni artista, attraverso mezzi diversi, indaga le prospettive e le sfumature multiformi dell’essere umano, mostrando nuovi concetti innovativi. Le opere dei vari artisti inclusi in questa mostra entrano in risonanza con le principali realtà culturali, economiche e politiche contemporanee vissute come parte della vita quotidiana e attraverso la società attuale.

Questa mostra ripercorre le tendenze emergenti dell’arte contemporanea, abbracciando generazioni diverse che con le loro pratiche attraversano le varie discipline della creazione artistica.



Giurati

Sveva Manfredi Zavaglia - Maila Buglioni





Gallery





Massimo Toffolo - Margherita Jedrzejewska