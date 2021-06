Yicca international contest of contemporary art

La mostra presenta le opere di 18 artisti finalisti: Anastasia Lyzhina - Russia

Andrea Lo Jacono - Italy, Andrew Lawson - USA, Catherine Decarli - Switzerland, Christopher Sheils - Australia, Collettivo Plurale - Italy, Edgar Krill - Germany, Francesco Casati - Italy, Inbal Kristin - Israel, Irene Gittarelli - Italy, Marek Szczęsny - Poland

Marilena Ramadori - Italy, Nicola Farina - Italy, Patricio Tejedo - Mexico, Pedro Aragay Tusell - Spain, Ryan Andrew Lee - Australia, Seitaro Yamazaki - Japan, Yelena Safronova - USA.

Ogni artista, attraverso mezzi diversi, indaga le prospettive e le sfumature multiformi dell’essere umano, mostrando nuovi concetti innovativi. Le opere dei vari artisti inclusi in questa mostra entrano in risonanza con le principali realtà culturali, economiche e politiche contemporanee vissute come parte della vita quotidiana e attraverso la società attuale.

Questa mostra ripercorre le tendenze emergenti dell’arte contemporanea, abbracciando

generazioni diverse che con le loro pratiche attraversano le varie discipline della creazione artistica.

Giurati

Consuelo Hernandez

Luigi Pedrazzi

Curatori

Massimo Toffolo

Margherita Jedrzejewska

