Yoga Festival 2023, lezioni e incontri aperti a tutti

Dal 10 al 12 novembre al Superstudio Maxi: ritorna il più autorevole evento di Yoga in Italia.

Con 73 classi di yoga, i migliori maestri italiani e internazionali e un programma sempre ricco di esperienze, il festival prevede una tre giorni per immergersi in una pratica preziosissima e sempre più amata dalle persone.

Fra le novità della nuova edizione: "Yoga Teen", la pratica dello Yoga come strumento di consapevolezza per gli adolescenti, insieme a nuovi maestri e nuove pratiche.

Una nuova edizione ricca di novità

Quest’anno, l’appuntamento più atteso da tutti gli yogi e gli appassionati, andrà “Al cuore dello yoga”: questo il fil rouge che attraverserà tutto il Festival per parlare di e far conoscere i veri principi che guidano questa pratica millenaria e i conseguenti, preziosi benefici che regala

Ad interpretare il tema ci saranno i migliori insegnanti e maestri italiani e internazionali, pronti a trasmettere l'essenza delle pratiche più dinamiche e di quelle più meditative. Sarà un’occasione imperdibile per scoprire uno Yoga di vero spessore e qualità, che non è moda passeggera o fitness, ma puro e reale benessere ed equilibrio, fisico e mentale.

Le lezioni di yoga

Fra gli insegnanti di yoga presenti: Driss Benzouine dal Marocco, formatore di insegnanti da 20 anni e psicoterapeuta a mediazione corporea, propone un approccio singolare in cui utilizza gli strumenti dello yoga e del sufismo (il suono, il respiro, il movimento, la meditazione dinamica e silenziosa) per un approccio sperimentale alla psicologia umanistica e transpersonale; Aoife Lydon da Dublino, formatrice presso l'Irish Yoga Association, specializzata in Yoga Therapy e con un grande focus sui benefici dello yoga per il mondo della maternità.

E ancora: il Dott. Shastri Balmukund dall’India, rinomato Yoga Guru e dottore in naturopatia, attualmente praticante presso l'SM Yoga Research Institute di Vrindavan, dove vengono studiati e praticati Yoga, Naturopatia, Ayurveda e spiritualità; Shanti Brancolini, creatrice di Yoga su Misura (un metodo che tiene conto delle caratteristiche fisiche ed energetiche del praticante) e alle prese col suo primo libro che proporrà una pratica Yoga focalizzata su un'azione riequilibrante per l’Autunno; Emma Leech dall’Inghilterra, tra le più conosciute insegnanti della pratica dei 5 Ritmi; Silvio Bernelli scrittore e insegnante, che presenterà il suo ultimo libro "In Yoga" con pratica corrispondente.

Programma

Per scoprire il programma dettagliato visitare il sito dedicato.