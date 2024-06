Zamna festival all'ex macello di Milano

Zamna Festival è uno dei fenomeni elettronici mondiali più rilevanti degli ultimi anni. Un festival nato nel 2017 a Tulum e da allora diffusosi in tutto il mondo, da Barcellona a Dubai, da Bali a New York e che sabato 8 giugno 2024 (dalle ore 18) approda all’Ex Macello di Milano con una data presentata da Amnesia Milano e Social Music City. Zamna Festival significa condivisione, ottima musica, un’atmosfera elegante e rilassata: una situazione ideale per un pubblico cosmopolita, che ogni settimana esalta sempre più la vocazione internazionale di Milano.



Sabato 8 giugno a Zamna Festival suonano Adriatique, Armonica b2b Zamna Soundsystem, Valerie Fox (stage Cattedrale), Patrick Topping, Ale De Tuglie, White Off, Doctum, Luigi Landolfo e Boogie (stage Corte by Underpass).



Da diversi anni gli zurighesi Adrian Shala e Adrian Schweizer aka Adriatique si distinguono per il loro sound innovativo e avanguardistico, merito delle loro release per etichette discografiche quali Afterlife e Diynamic, singoli quali “Miracle” realizzato insieme ai WhoMadeWho e remix come quello di “On My Knees” dei RÜFÜS DU SOL, per tacere della loro label X Recordings.



Il nome di Patrick Topping si è imposto nella scena elettronica mondiale nel 2014 con il brano “Forget” uscito su Hot Creations, l’etichetta discografica di Jamie Jones e Lee Foss e subito eletto Ibiza Track Of The Season Of The Year. Da allora sono arrivate le vittorie ai DJ Awards e ai Best Of British di DJ Mag e tantissimo altro.



Gli italiani Armonica sono sempre più un riferimento nel panorama internazionale del clubbing e dei festival. Costantemente in tour tra Europa, Asia e Americhe, quando sono in Italia le rare opportunità di ascoltarli e ballarli: da non perdere quindi il loro set all’ex Macello, dove si paleseranno in modalità b2b con Zamna Soundsystem, quest’ultimo un autentico collettivo globale.



Valerie Fox si sta ritagliando con pieno merito il suo spazio in eventi speciali come Zamna Festival grazie alle sue selezioni nelle quali alterna sempre afro house e melodic techno, sempre attenta alle nuove tendenze ed alle sonorità che danno sempre quel tocco in più ai suoi set.



Ale De Tuglie è sempre più presente nelle situazioni che contano; Il suo stile oscilla con metodo ed equilibrio tra tech house e techno, abile nello scegliere sempre al momento giusto quale traccia mettere. Insieme a Topping e De Tuglie – nello stage a cura di Underpass, White Off, Doctum, Luigi Landolfo e Boogie.



