ABC-ARTE è lieta di annunciare Fresta, prima mostra personale in Italia dell’artista brasiliano Zé Tepedino (*1990, Rio de Janeiro, Brasile), a cura di Domenico de Chirico.

Il vernissage si terrà a Milano in Via Santa Croce 21 mercoledì 5 giugno dalle 18:30.



Zé Tepedino, grande sostenitore della poetica autoctona - espressione culturale unica e significativa volta a riflettere le tradizioni, le peculiarità, le credenze, le mitologie e le esperienze di un dato popolo - attraverso la sua pratica - autentica, volutamente priva di orpelli e fortemente identitaria - intende trasmettere un personalissimo e profondo senso di connessione con la terra e la storia della sua terra natia.

Invero, il suo lavoro inizia sovente con un'attenta osservazione di tutto ciò che lo circonda: nelle sue esplorazioni quotidiane a Rio de Janeiro, si imbatte in materiali, spazi e situazioni prosaiche che vengono scelti per essere poeticamente rivisitati, riorganizzati o semplicemente portati alla luce. Muovendosi agilmente tra la calma della spiaggia e il caotico centro cittadino, ricombina i diversi elementi che trova col fine ultimo di cercare di trovare relazioni plausibili tra di loro.

Così, attraverso semplici operazioni congeniali e mediante l'utilizzo di tecniche differenti, spaziando dal cucito all'assemblaggio e dalla pittura e alla scultura, Tepedino intende creare arrangiamenti, sempre nuovi e sorprendenti, che possano offrire una nuova percezione di tutto ciò che pare conosciamo già troppo bene.

Mediante un processo di elaborazione segnatamente gestuale, nel tentativo di riorganizzare al meglio materiali, colori e forme, all'interno dello spazio in cui tutto avviene, e cercando, inoltre, di formalizzare idee variabili sull'eterogeneità di tempi e tradizioni, egli intende scandagliare infinite possibilità di vedere, leggere e vivere il mondo che ci circonda, finanche in tutto il suo potenziale semantico.



Facendo fede al suo personalissimo credo, fulcro della sua ricerca artistica, secondo cui ogni volta che oggetti e materiali perdono la loro funzione pratica acquisiscono un valore poetico e trascinandosi, metaforicamente parlando, persino ai margini del mondo, Zé Tepedino, mentre raccoglie oggetti troasualmente, focalizza sensibilmente la sua attenzione su tutto ciò che a prima vista non è visibile e che probabilmente è destinato a scomparire.

Ed è così che, sia selezionando volumi, forme e tonalità sia giocando fluidamente con la densità dei materiali, Tepedino, annullando persino la tensione che solitamente intercorre tra duro e morbido, geometria e organicità, urbano e natura, genera sapientemente nuovi e possibili significati, all'insegna di inediti orizzonti odeporici tutti ancora da esplorare. La sua stringente necessità di voler comprendere il mondo gli suggerisce di chiudere gli occhi - poiché il toccarsi delle ciglia costituisce quell'attimo, fugace eppur particolarmente significativo, in cui la realtà si separa dalla fantasia e viceversa - così da poter vedere oltre ed immergersi nella poesia più elegiaca.





Questo attraversamento viene guidato da linee rette, tagli e sovrapposizioni che puntano unanimemente all'astrazione e che ci trasportano inevitabilmente in una dimensione particolarmente indefinita, laddove forma e dimensione acquistano via via sempre più autonomia così da generare il dispiegarsi di una nuova ricomposizione poetica della realtà.