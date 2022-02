Zéna Singers, il concerto-spettacolo a Milano

Il concerto del gruppo ZÊNA SINGERS ripropone il TEATRO CANZONE: un viaggio musicale e teatrale “tra brani giganti di autori giganti” che hanno scritto alcune tra le pagine più belle della musica italiana.

La compagnia musicale e teatrale Zéna Singers e' una storica Tribute Band di Genova costituita nel 2017 dall’unione di 5 musicisti con alle spalle una lunga carriera artistica. Ad essi si associano 4 attori.

Gli Zéna Singers riescono ad interpretare con emozione e raffinatezza le più belle canzoni dei cantautori italiani nel rispetto della poesia che cantautori della grandezza di Bindi, Dalla, De Andrè, Endrigo, Fossati, Lauzi, New Trolls, Paoli ,PFM, Tenco ci hanno regalato e che mai come oggi ritorna con un incredibile attualità di contenuti.

Non si tratta solo di un pregevole concerto tributo in cui si cantano successi senza tempo. È uno spettacolo che da di più ed entra nel contenuto dei brani , coinvolge ed appassiona .

E’ la magia del Teatro/Canzone che permette di approfondire ed apprezzare in modo nuovo questi capolavori musicali

Trattasi di un’alternanza di canzoni precedute dalla recitazione di monologhi e brevi sketch teatrali inediti, che raccontano la storia di ciascun cantautore portando sul palcoscenico il presente attraverso le canzoni del passato.

Come dice Elio Giuliani, voce solista e pianoforte, è impensabile modificare nei contenuti questi capolavori immortali; abbiamo solo cercato umilmente di vestire le canzoni con un abito più moderno facendo in modo che la poesia contenuta in queste canzoni potesse incontrarsi con il Rock, il Blues ed il Jazz.

Gli Zéna Singers in questi tre anni di attività hanno all’attivo oltre 60 concerti nei teatri di Genova e del Nord Italia; spesso collaborano con Associazioni, ONLUS per concerti finalizzati alla raccolta benefica.

In occasione del ventennale della morte di Lucio Dalla, sono stati inseriti quest’anno (2022) dei brani di Lucio Dalla.

Elio Giuliani: Voce e Pianoforte

Luciano Barbarotta: Tastiere e tromba

Luciano Minetti: Batteria

Luigi Picardi: Chiatarra Elettrica

Stefano Olivieri: Basso

Attori: Flavia Pareto, Cristina Golisano, Andrea Tobia, Tanny Tacchi



Tecnico del Suono: Claudio Giannoni