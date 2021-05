Milano, apre l'arena di Zero Latency: la sfida in mondi virtuali e immersivi

A Milano arriva Zero Latency, gioco di realtà virtuale creato da Zero Latency VR, leader mondiale nel campo dell’intrattenimento in realtà virtuale. La nuova arena, la prima in Italia, aprirà sabato 8 maggio in Via Bisceglie 74.

Zero Latency

Zero Latency è un gioco nel campo dell’intrattenimento in realta? virtuale multiplayer, creato dall'omonima startup australiana, che approda per la prima votla in Italia grazie alla partnership con ?Live Action Gaming, realta? italiana che investe in tecnologie. Il gioco permette fino ad un massimo di 8 persone di giocare in diversi mondi virtuali nello stesso momento.

“Siamo felici di portare la nostra esperienza di realtà virtuale free-roaming in Italia, che consentirà ai giocatori di esplorare i mondi virtuali come se fossero reali” ha affermato Tim Ruse, CEO di Zero Latency VR.

Come si gioca

Zero Latency VR offre fino ad un massimo di 8 giocatori la possibilità di sfidarsi in una varietà di mondi virtuali completamente immersivi. Grazie ad un Visore Vr, il giocatore diventa l'avatar di se stesso, utilizzando una tecnologia all’avanguardia. Tutte le strutture Zero Latency presentano uno zainetto con all’interno un pc da indossare durante le partite, oltre a delle cuffie. Sarebbe riduttivo definire Zero Latency solo come un gioco di combattimento: è anche un'avventura e un'esplorazione continua in cui, insieme ai compagni di squadra, l'obiettivo è vincere. Almeno nell'altra realtà.