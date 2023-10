Torna la sagra della polenta

È con il cambio di stagione e il calo delle temperature che torna a gran richiesta la Sagra della Polenta, per la seconda volta ospitata a San Donato Milanese (Milano). Sarà infatti piazza della Pieve ad accogliere gli avventori il 13/14/15 ottobre. L’edizione autunnale 2023, dopo il successo riscosso per diversi anni a Vizzolo Predabissi e Melegnano, torna a San Donato Milanese per il secondo anno consecutivo per promuovere la polenta come icona culinaria di un mondo passato. «Adesso non è più usuale in tutte le case assaporare questa prelibatezza, consumata invece dai nostri avi con frequenza quotidiana - racconta il polentiere Giambattista Zocchi -. L’antico piatto a base di mais, tipico dell’Italia settentrionale, ci permette di rivivere la tradizione, non solo nel gusto ma anche nella consuetudine di riunirsi in compagnia attorno a un tavolo». L’atmosfera di una volta si fa ancora più evidente grazie alla partecipazione dei polentieri di Storo, professionisti provenienti dal comune trentino, che mettono a disposizione la propria esperienza per preparare la famosa “polenta carbonera”, una ricetta consolidata e cucinata a partire dalla pregiata farina gialla di Storo, con aggiunta di burro di malga, spressa di malga stagionata, spressa di malga tenera, Trentingrana, pasta di salame, vino e pepe. Ma questa è solo una delle tante specialità da degustare alla Sagra della Polenta. Il menù prevede infatti una decina di altri abbinamenti tipici, che includono cinghiale, brasato, “cavalina”, cotechino, raspadura, salsiccia, gorgonzola e funghi. Oltre a queste gustose proposte a base di polenta, si potranno prendere anche taglieri di salumi nostrani, contorni vari, patatine fritte, caldarroste, dolci, bibite, amari, grappe e un’accurata selezione di vini (barbera, bonarda, riesling, pinot e rosé). La condivisione dei sapori di una volta insieme a familiari e amici, su panche e tavoli di legno allestiti in piazza della Pieve, non è l’unica attrattiva di questo evento, che ha sempre registrato numeri straordinari. Per accontentare una grande varietà di pubblico verranno predisposte molte bancarelle di hobbisti, creativi, artigiani e pittori, in cui poter fare shopping, e sarà allestito un luna park con diverse attrazioni, come il “calcinculo”, la “pesca dei cigni”, lo “scivolo gonfiabile”, per intrattenere i più piccoli prima o dopo i pasti. Nonostante l’organizzazione sia adeguata ad accogliere un gran numero di persone con altrettanti posti a sedere, è sempre consigliata la prenotazione quando possibile, sia per la cena di venerdì, che per il pranzo e la cena di sabato e domenica, chiamando il numero 389.02.65.550 o compilando l’apposito form sul sito web www.sagrapolenta.it. È attivo anche il servizio d’asporto per chi desiderasse consumare il proprio pasto a casa (in questo caso le porzioni verranno servite in una comoda vaschetta resistente alle alte temperature).

