A Milano il Festival del ciclo mestruale 2022

Si svolgerà dal 17 al 19 giugno 2022, a Milano, in tre location d’eccezione - il Mare Culturale Urbano, il Nuovo Armenia e il Rob de Matt - il primo (in Italia e nel mondo) Festival del Ciclo Mestruale, evento pensato per infrangere uno degli ultimi tabù sul corpo. Benché ancora ai margini del dibattito pubblico, il ciclo mestruale riveste un’importanza fondamentale per la salute e la parità di genere. Ancora oggi il 20% delle donne tra i 15 e i 35 anni non ha mai effettuato una visita ginecologica e non sempre patologie come l’endometriosi vengono correttamente diagnosticate e, di conseguenza, curate. Per promuovere una cultura e un dibattito finalmente liberi attorno al ciclo mestruale e alle patologie del corpo, il Festival ospiterà talk, workshop, concerti e spettacoli con protagonisti attivisti, divulgatori e artisti. Tra letture, esibizioni e attività interattive, il palco della kermesse avrà al centro temi come il disturbo disforico premestruale, le transfobie e le discriminazioni di genere. Per conoscere più da vicino il programma delle tre giornate, è stato creato un sito disponibile al seguente link: https://www.ilfestivaldelciclomestruale.com Il Festival riceve un fondamentale sostegno economico dalla campagna di raccolta fondi lanciata da Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. Grazie alla generosità dei sostenitori, sarà possibile organizzare un evento ricco di contenuti, riuscendo a coprire le spese per il compenso di artisti e relatori, per allestimenti, materiali tecnici e promozione. In meno di 2 settimane sono stati raccolti più di 2.700€ e coinvolti oltre 50 sostenitori. In palio ricompense all’insegna della solidarietà: contribuendo alla campagna, sarà possibile donare da 1 a 3 confezioni di assorbenti che verranno spediti al confine con l’Ucraina. Il termine per le donazioni è il 15 giugno. Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/il-festival-del-ciclo-mestruale/