Fials: grande successo per l'iniziativa benefica con caritas ambrosiana a sesto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Obiettivo raggiunto e... superato! Si è conclusa con uno straordinario successo l'iniziativa “Dona valore”, la raccolta indumenti usati a fine benefico realizzata da FIALS Asst nord Milano per Caritas ambrosiana . Sono state ben 50 le donazioni in solo poche ore effettuate da parte del personale dipendente dell'Ospedale di Sesto. Grande partecipazione anche della cittadinanza Sestese testimoniata dall'affluenza e dagli attestati di stima pervenuta a FIALS. FIALS ringrazia tutti coloro che hanno permesso di realizzare questo importante progetto benefico con l'impegno di riorganizzarne altri in un prossimo futuro, prima di tutto all'Ospedale di Cinisello Balsamo